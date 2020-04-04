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قرقاش: المراوغة ضد السعودية من قبل "أحصنة طروادة" رهان انتهازى فاشل

السبت، 04 أبريل 2020 01:12 م
قرقاش: المراوغة ضد السعودية من قبل "أحصنة طروادة" رهان انتهازى فاشل أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن التنفيذ الفورى لاتفاق الرياض فى اليمن، يوحد الصف لمواجهة الحوثى، مشددا على أن الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل أحصنة طروادة، ما هو إلا رهان حزبى انتهازى خائب وسيفشل.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "التنفيذ الفورى لاتفاق الرياض ضرورى على ضوء التطورات الحالية فى اليمن، الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثى ويمهد للحل السياسى ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا، أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل أحصنة طروادة، فما هو إلا رهان حزبى انتهازى خائب وسيفشل".

قرقاش
قرقاش

 

وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أكد أن تكرار الاستهداف الحوثى للمواقع المدنية السعودية منطق من يسعى إلى استمرار الحرب، ويبحث عن الاهتمام الإعلامى فى ظل أولوية تصدى العالم لجائحة كورونا، قائلا :"لا يتجاوز كونه ميلشيا إرهابية متمردة".

وقال قرقاش فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تكرار الاستهداف الحوثى للمواقع المدنية السعودية منطق من يسعى إلى استمرار الحرب، ويبحث عن الاهتمام الإعلامى فى ظل أولوية تصدى العالم لجائحة كورونا، الحوثى وفى كل اختبار لا يستطيع أن يتجاوز كونه ميليشيا إرهابية متمردة، أداة فى يد نظام خارجى ضد اليمنيين".

وذكر متحدث عسكرى باسم الحوثيين فى اليمن، قال إن قوات الحركة أطلقت صواريخ على أهداف "حساسة" فى العاصمة السعودية الرياض ومواقع اقتصادية وعسكرية فى جازان وعسير قرب الحدود اليمنية، وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون الموالون لإيران صوب الرياض ومدينة جازان.

 


قرقاش

أنور قرقاش

اليمن

الحوثى

الحوثيين

السعودية

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فيروس كورونا

حصان طروادة

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