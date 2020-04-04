فيديو.. لأول مرة .. وكالة البلح خالية من " البياعين والمشترين " بسبب كورونا

تصوير ماهر إسكندر

رصدت عدسة "اليوم السابع" ، التزام جميع المحال التجارية في وكالة البلح بمحافظة القاهرة، بقرار الغلق التام للمحال التجارية يومى الجمعة والسبت، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، وهى المرة الأولى منذ أعوام طويلة تكون فيها وكالة البلح بهذا المشهد، حيث دائما ما تكون مكتظة بالباعة والمواطنين خاصة قبيل الأعياد.

ووكالة البلح أو "الوكالة" من أشهر الأسواق في القاهرة الكبرى، وتقع تحديدًا حي بولاق أبوالعلا، حيث يقصدها المواطنين من فئات مختلفة للبحث عن الملابس والأقمشة الجيدة بأسعار قليلة نسبية عن مثيلاتها في الأسواق والمحلات الأخرى، وهى من أقدم الأسواق في القاهرة حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى نحو عام 1880 .

وسميت وكالة البلح بهذا الاسم، لأنها كانت سوقا مخصصة لتجارة البلح، التي كانت ترد من جنوب الصعيد إلى القاهرة عبر النيل، ومع تراجع تجارة البلح تحولت الوكالة إلى سوقًا للملابس والأقمشة، لم تخلو يومًا من المواطنين والباعة.

وكان مجلس الوزراء أصدر بيانًا أكد فيه أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، يومى الجمعة والسبت، على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، موضحا أنه فيما يتعلق بالمصانع فإنها تعمل اليوم وغدا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.