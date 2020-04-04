اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. لأول مرة .. وكالة البلح خالية من " البياعين والمشترين " بسبب كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 01:30 م
فيديو.. لأول مرة .. وكالة البلح خالية من " البياعين والمشترين " بسبب كورونا
تصوير ماهر إسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة "اليوم السابع" ، التزام جميع المحال التجارية في وكالة البلح بمحافظة القاهرة، بقرار  الغلق التام للمحال التجارية يومى الجمعة والسبت، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، وهى المرة الأولى منذ أعوام طويلة تكون فيها وكالة البلح بهذا المشهد، حيث دائما ما تكون مكتظة بالباعة والمواطنين خاصة قبيل الأعياد.

ووكالة البلح أو "الوكالة" من أشهر الأسواق في القاهرة الكبرى، وتقع تحديدًا حي بولاق أبوالعلا، حيث يقصدها المواطنين من فئات مختلفة للبحث عن الملابس والأقمشة الجيدة بأسعار قليلة نسبية عن مثيلاتها في الأسواق والمحلات الأخرى، وهى من أقدم الأسواق في القاهرة حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى نحو عام 1880 .

وسميت وكالة البلح بهذا الاسم، لأنها كانت سوقا مخصصة لتجارة البلح، التي كانت ترد من جنوب الصعيد إلى القاهرة عبر النيل، ومع تراجع تجارة البلح تحولت الوكالة إلى سوقًا للملابس والأقمشة، لم تخلو يومًا من المواطنين والباعة.

 

وكان مجلس الوزراء أصدر بيانًا أكد فيه أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، يومى الجمعة والسبت، على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، موضحا أنه فيما يتعلق بالمصانع فإنها تعمل اليوم وغدا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

 

 


شوارع القاهرة

حظر التجول

التجوال

وكالة البلح

الوكالة

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة