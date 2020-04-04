اليوم السابع
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فيديو.. انسياب مرورى فى شارع فيصل وسط انتشار رجال المرور

السبت، 04 أبريل 2020 11:52 ص
فيديو.. انسياب مرورى فى شارع فيصل وسط انتشار رجال المرور شارع فيصل
كتب محمد أبو عوض

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شهدت الحالة المرورية، في شارع فيصل، اليوم السبت، حالة من الانسياب المرورى على طول الطريق منذ بدايته حتى نهايته ومطلع موبري فيصل، كما شهد الطريق فى الاتجاهين سيولة مرورية وسط انتشار رجال المرور فى الميادن لمتابعة سير العملية المرورية، ورصد أى معوقات من شأنها التأثير على حركة السيارات وضبط مخالفات تعطيل حركة المرور وركن السيارات صف ثانى فى الشارع.

 

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 

 

 

 


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