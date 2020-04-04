فيديو.. الأمين العام للأمم المتحدة: بالتضامن فقط يمكننا هزيمة فيروس كورونا

هند المغربي

نشر أنطوينو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على حسابة بموقع التواصل الإجتماعى تويتر مقطع فيديو لحديثة حول جائحة كورونا قائلا " ما يحتاجه العالم الآن هو التضامن فقط بالتضامن يمكننا هزيمة # COVID19 وبناء مستقبل أفضل".

What the world needs now is solidarity.



Only with solidarity we can defeat #COVID19 and build a better future.pic.twitter.com/rSGuEecZqZ — António Guterres (@antonioguterres) April 4, 2020

وفى وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "الأسوأ لم يأت بعد" في الدول التي تشهد نزاعات، داعيا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على وقف انتشار كوفيد-19.

ودعا جوتيريش الجميع إلى "العمل معا للحد من تأثير فيروس كورونا المستجد على الناس" وذلك خلال الخطة الجديدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو، لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة المحتملة لوباء كورونا-19

وقال الأمين العام إن هذا الفيروس التاجي الجديد يؤثر على المجتمعات في جوهرها، ويودي بحياة الناس ويؤثر على سبل عيشهم، مشيرا إلى أن الآثار المحتملة طويلة الأجل على الاقتصاد العالمي وعلى البلدان ستكون وخيمة.

وطالب جوتيريش بدعم المهددين في مناطق الألغام والمتفجرات وقال في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "إن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تهدد بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع، بينما نتعامل مع أزمة # COVID19، لنتذكرالأشخاص الذين يعيشون في ظل الذخائر المتفجرة ونلتزم بمواصلة دعمهم"