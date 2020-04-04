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فوز السير كير ستارمر برئاسة حزب العمال خلفا لجيريمى كوربين

السبت، 04 أبريل 2020 12:32 م
فوز السير كير ستارمر برئاسة حزب العمال خلفا لجيريمى كوربين كير ستارمر
كتبت رباب فتحى

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فاز السير كير ستارمر في انتخابات قيادة حزب العمال لينهى بذلك فترة ولاية جيريمي كوربين التي دامت خمس سنوات تقريبًا على رأس الحزب، حيث قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أولويته الفورية ستكون الاستجابة لدعوة بوريس جونسون لجميع قادة الحزب للعمل معًا لمعالجة أزمة الفيروسات التاجية.

قبيل إعلان النتيجة مباشرة ، كتب رئيس الوزراء إلى جميع قادة المعارضة قائلاً: "بصفتنا قادة الحزب ، علينا واجب العمل معًا في هذا الوقت من الطوارئ الوطنية. لذلك ، أود أن أدعو جميع قادة المعارضة إلى إحاطة مع نفسي وكبير الأطباء وكبير المستشارين العلميين الأسبوع المقبل. "

يُعتبر وزير الظل السابق لبريكسيت أقل يسارية من كوربين ، لكنه وعد أنصار الزعيم السابق بعدم الابتعاد كثيرًا عن برنامج سياسته للتأميم ومحاربة التقشف.

سيبدأ عضو البرلمان عن هولبورن وسانت بانكراس الآن في تشكيل حكومة ظل وفريق من المستشارين من المتوقع أن يضم أعضاء من جميع أجنحة الحزب من أجل محاولة رسم خط في ظل الحزبية التي أحبطت حزب العمال في السنوات الأخيرة.

 


كير ستارمر

جيريمى كوربين

حزب العمال

بريكست

كورونا

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