كراكاس (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الفنزويلية عن إعداد خطة خاصة لمواجهة النقص فى المحروقات الذى تزامن مع بدء تطبيق إجراءات العزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد منذ منتصف مارس الماضى، وقال طارق العيسمي نائب الرئيس الفنزويلي المكلف للاقتصاد وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم السبت، "إن هذه الخطة الخاصة تهدف إلى ضمان حركة القطاعات الأساسية، وهي تأمين المواد الغذائية والخدمات الصحية وخدمات الإسعاف والأمن".

ولم يذكر العيسمي، الذي يترأس لجنة مكلفة إنعاش القطاع النفطي المنهار، تفاصيل إضافية ولم يتحدث عن إجراءات ترشيد للاستهلاك.

وتطبق فنزويلا التي أحصت رسميا 146 حالة إصابة وخمس وفيات بفيروس كورونا المستجد، إجراءات عزل شبه تام منذ 17 مارس .. ولا يسمح للسكان بمغادرة بيوتهم إلا لشراء مواد غذائية أو زيارة طبيب.

وكان رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، قال إن بلاده لديها مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا ، الذى أصاب 135 شخص وتسبب فى ثلاث حالات وفاة، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية .

وأشار مادورو إلى أن هذه الاختبارات جاءت من الصين فى الساعات الأخيرة بفضل التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين ارسلت مع الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، قامت أيضا بارسال أجهزة تنفس وأجهزة تصوير مقطعى، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء المتخصصين.