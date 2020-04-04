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فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 216

السبت، 04 أبريل 2020 05:33 م
فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 216 إصابات فيروس كورونا - أرشيفية
كتب أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة الحدث، فى خبر عاجل لها، أن  فلسطين سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 216 حالة.

من جهة اخرى، أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم  السبت، بالجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية، من ضمنها جهاز الأمن الوقائى وكافة العاملين فى الميدان من أجل حماية أمن وصحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس الفلسطينى مع مدير عام جهاز الأمن الوقائى اللواء زياد هب الريح.

وأطلع اللواء هب الريح، الرئيس الفلسطيني، على الجهود التى يقوم بها جهاز الأمن الوقائى لحماية المواطنين من انتشار وباء كورونا.

وثمن اهتمام الرئيس الفلسطينى الدائم ومتابعته لسير العمل فى كافة محافظات الوطن، مؤكداً الجاهزية واستمرار العمل الأمنى وفقا لخطة الطوارئ المعلن عنها وتنفيذا للتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية.


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