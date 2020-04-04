فض سوق قرية " تتا وشطانوف" منعا للتزاحم وتطهير وتعقيم قرية غمرين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

شن مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية ، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف

والمهندس محمد الزرقانى ،والمهندس طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، ومنه سوق "تتا " بمركز ومدينة منوف منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين .

كما قام مجلس مدينة منوف بتشميع عدد من المحلات المخالفة بقرى المركز ، وإلقاء القبض على المخالفين من قبل شرطة منوف برئاسة العميد خربوش مأمور مركز منوف ، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث،والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف.

قال المحاسب رجب النقيدى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، أنه قامت اليوم لجنة من مجلس مدينة منوف ، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة منوف ، وذلك بحضور طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، والعميد خالد خربوش مأمور مركز منوف ، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ،عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى مناطق السكنية بقرية غمرين التابعة لمركز ومدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف ، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوى الوباء وتم تطهير كافة شوارع القرية للمرة الثانية على التوالى من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية الى مساكن منازل القرية.

كما شدد رئيس مجلس ومركز ومدينة منوف بالضرورة إلتزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجية كافة مواطنى القرية بأهمية الإلتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة .

كما فضت المحاسبة ميرفت طاحون نائب رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم سوق الخضار بقرية شطانوف التابعة للمركز، وسط حالة من الاستهجان منها لما يتم بالتزامن مع أنتشار فيروس كورونا .

وأكدت طاحون فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أنها ستواجه أى مخالفات بالقوة ومهما كان التعب فى ذلك، مشددة على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين وقرارات مجلس الوزراء فى سبيل الحفاظ على الجميع .

وناشدت طاحون جميع المواطنين بعدم خرق القوانين وإلا سيتم التعامل بكل قوة وحزم وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا فى سبيل المواجهه الكاملة لاى نوع من أنواع المخالفات .

وتابعت طاحون أن الأعمال يتم متابعتها وفق غرفة عمليات مكبرة بتوجيهات الدكتور أحمد القزاز رئيس مدينة اشمون، والذى يبذل قصارى جهده فى سبيل القضاء على أى مخالفات والوصول إلى أعلى قدر من التأمين للمواطنين.



































































