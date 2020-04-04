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فرنسا تطلب من الصين مليارى قناع طبى لمواجهة فيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 05:01 م
فرنسا تطلب من الصين مليارى قناع طبى لمواجهة فيروس كورونا تصنيع الكمامات - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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طلبت فرنسا، من الصين مليارى قناع طبى لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية. ونشرت السلطات الفرنسية لأول مرة إحصائيات بخصوص عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد فى منطقة سين يان دونى، وهو ما تم وصفه بـ"كارثة غير مسبوقة"، ففى الفترة ما بين21 و27 مارس فقط ارتفعت معدلات الوفاة لأكثر من 63% بالمقارنة مع الاسبوع الذى سبقه.

 

وقالت الصحيفة، ‘ن ما تم ‘حصائه هو كارثة غير مسبوقة وانفجار حقيقى، فمنطقة سين سان دونى تعتبر هى الأكثر فقرا ضمن  مناطق العاصمة الفرنسية باريس.

 

وسجلت العديد من الإدارات الفرنسية المتضررة بشدة من الوباء زيادة حادة في الوفيات، وفقا للأرقام المنشورة من قبل معهد INSEE، فقد بلغت الزيادة 32٪ في باريس و 47٪ في قسم فال واز المجاورة لها.

 

وقال مسئولى قطاع الجنازات فى فرنسا، لم نشهد مثل هذه الحالات فهى تعدت حتى الموجة الحارة عام 2003 التى خلفت ضحايا كثيرة".

 


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