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غداً.. غرفة نجران التجارية تطلق خدمة التصديق الإلكترونى لمنتسبيها مجاناً

السبت، 04 أبريل 2020 08:43 م
غداً.. غرفة نجران التجارية تطلق خدمة التصديق الإلكترونى لمنتسبيها مجاناً وزير التجارة السعودى
إيمان حنا

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تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران فى المملكة العربية السعودية، بدءًا من الغد وحتى 20 من شهر أبريل الجاري، خدمة التصديق الإلكتروني لمنتسبيها مجاناً، عبر الدخول على بوابة المشتركين الإلكترونية. وفق واس.


وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمة، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دور الغرفة في دعم قطاع الأعمال بالمنطقة، والعمل على تخفيف الأعباء المالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص.

ومن جهة أخرى ، وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، اتفاقية مع أحد الأسواق المتخصصة لتأمين 300 سلة غذائية لأسر النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة، بمبلغ إجمالي وصل إلى 90.000 ريال، وذلك مساهمة من اللجنة فى التخفيف من معاناة تلك الأسر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت رئيسة القسم النسائى باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري أن صرف السلال يتم بموجب كوبونات( قيمة كل منها 300 ريال)، إلى جانب 10% إضافية تبرعاً من إدارة الأسواق تقديراً منهم لأوضاع هذه الأسر وبما يتيح لهم حرية اختيار الأصناف المناسبة، مشيرة إلى استمرار اللجنة في التواصل مع الأسر عبر البدائل الإلكترونية لبحث حالتهم وتقديم الخدمات، ومتابعة قضايا عائليهم النزلاء لدى الجهات المختصة بالمنطقة.


غرفة نجران التجارية الصناعية

السعودية

نجران

خدمات الكترونية

كورونا

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