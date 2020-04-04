اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عودة دموية لداعش.. التنظيم يرتكب مجزرة ضد السوريين بدعم الاحتلال التركى.. إعدام 8 مدنيين بريف دير الزور بسوريا.. وأردوغان يتسلح بـ"الدواعش" ضد الأكراد.. وباحث: أنقرة تستخدمهم لتنفيذ أطماعها بدمشق وابتزاز أوروبا

السبت، 04 أبريل 2020 06:30 م
عودة دموية لداعش.. التنظيم يرتكب مجزرة ضد السوريين بدعم الاحتلال التركى.. إعدام 8 مدنيين بريف دير الزور بسوريا.. وأردوغان يتسلح بـ"الدواعش" ضد الأكراد.. وباحث: أنقرة تستخدمهم لتنفيذ أطماعها بدمشق وابتزاز أوروبا أردوغان
كتب كامل كامل – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 عاد داعش اليوم  لممارسة إرهابه ومجازره، إذ ارتكبت مجموعة من فلول تنظيم داعش الإرهابي مجزرة جديدة بحق 8 مدنيين في بادية التبني بريف دير الزور الشمالي الغربي.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، ذكرت مصادر أهلية أن مجموعة من فلول تنظيم داعش الإرهابي أقدمت اليوم على إعدام 8 مدنيين من أبناء منطقة معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي وذلك في بادية التبني بريف دير الزور الشمالي الغربي أثناء بحثهم عن مادة “الكمأة”.

وأقدمت مجموعات من فلول تنظيم داعش الإرهابي أكثر من مرة على إعدام العديد من المدنيين أثناء قيامهم بالرعي وجمع الكمأة في أرياف الرقة ودير الزور وحمص.

ضحايا اردوغان من الاطفال

فيما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن أربعة أطفال من عائلة واحدة توفوا وأصيب ثلاثة آخرون بحروق شديدة نتيجة احتراق خيمتهم في مخيم للاجئين في ريف محافظة الحسكة السورية، حيث أفاد مراسل سبوتنيك في محافظة الحسكة بوفاة أربعة أطفال صغار وإصابة  ثلاثة آخرين مساء اليوم الجمعة (، في حريق نشب بإحدى خيم الإيواء في مخيم عين الخضرا أقصى شمال شرقي سوريا، الذي يشرف الجيش الأمريكي.

 

ومدينة المالكية هي أبعد مدينة سورية شرقا، وهي تقع على المثلث الحدودي السوري العراقي التركي في ريف الحسكة الشمال الشرقي، حيث يشار إلى أنه يوجد في محافظة الحسكة السورية 5 مخيمات للاجئين، هي الهول والعريشة وعين الخضرا وتل أسود والتوينة، وجميعها تعاني من ظروف إنسانية صعبة نتيجة تحكم التنظيم بشؤونها.

داعش سلاح اردوغان

من جانبه قال الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن التواجد الداعشى في سوريا يتم تحت رعاية وغطاء من رجب طيب أردوغان، خاصة أن الرئيس التركى يستعين بالدواعش وجبهة النصرة في قتل العناصر الكردية في الشمال السورى، كما أن أردوغان استعان بهؤلاء الدواعش خلال معركته في عفرين بشمال سوريا في يناير 2018.

 

وأضاف الباحث السياسى، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عناصر داعش تمارس عمليات قتل جماعى ومجازر ضد المدنيين السوريين بدعم من القوات التركية التي ترعى هذا التواجد الداعشى، خاصة أن الغزو التركى الأخير في شمال سوريا تم من أجل الإفراج عن عناصر داعش المتواجدة في سجون الأكراد.

 

ولفت الدكتور طه على، إلى أن أردوغان لديه مصلحة من التواجد الداعشى في شمال سوريا، حيث إنه سيستخدمهم لابتزاز أوروبا والتهديد بترحيل هؤلاء الدواعش إلى بلادهم في القارة العجوز من أجل أن يضمن مزيد من الدعم من قبل الاتحاد الأوروبى له.

 


اردوغان

داعش

الإرهاب

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أردوغان يسطو على ممتلكات الأتراك.. حملة مصادرة لأراض ومبانى تشعل الغضب

السبت، 04 أبريل 2020 02:45 م

كورونا ينهش اقتصاد أردوغان.. ارتفاع فى التضخم وزيادة جديدة للبنزين

السبت، 04 أبريل 2020 02:12 م

كورونا يتسلل لحكومة أردوغان.. 118 موظفا وعاملا ببلدية اسطنبول ضمن المصابين

السبت، 04 أبريل 2020 02:08 م

سوريا: خروج محطة كهرباء بريف الحسكة عن الخدمة بسبب اعتداء مرتزقة أردوغان

السبت، 04 أبريل 2020 11:18 ص

أردوغان لص بدرجة رئيس.. تركيا تستولى على طائرة محملة بأجهزة تنفس فى طريقها من الصين لمدريد.. الخارجية الأسبانية: الشحنة تحوى 162 جهاز تنفس صناعي.. والمعارضة التركية تتهم الديكتاتور بالاستيلاء على صندوق الكوارث

السبت، 04 أبريل 2020 10:21 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة