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طلاب الصم والبكم بجامعة الإسكندرية يدشنون مبادرة لتوعية زملائهم بكورونا

السبت، 04 أبريل 2020 05:20 م
طلاب الصم والبكم بجامعة الإسكندرية يدشنون مبادرة لتوعية زملائهم بكورونا جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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دشن طلاب الصم والبكم بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، مبادرة لتوعية زملائهم من الصم والبكم بخطورة فيروس كورونا وضرورة البقاء فى المنزل للحفاظ على صحتهم و أسرهم. وقام الطلاب بتصوير فيديو قصير تناولوا فيه مشهد تمثيلى وأحدهم ينصح زميله بضرورة البقاء فى المنزل نظرا لخطورة الفيروس المنتشر فى العالم وأن أفضل وسيلة لمكافحته هو البقاء فى المنزل هذه الفترة والالتزام لتعليمات وزارة الصحة.

 

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد - 19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

 

أضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات بينهم أجنبى و7 مصريين. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر مجاهد أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة. وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أى إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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