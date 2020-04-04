طقس سيئ على محافظة مطروح والساحل الشمالى.. صور

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم السبت، تقلبات جوية وطقس سيئ، على مختلف المناطق، وتزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وحجب السحب الترابية لأشعة الشمس، مما تسبب فى تأثر الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأثر الطقس السيئ على حركة المواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، وتأثرت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة، خاصة بالمناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

وتسببت الرياح في سقوط بعض أعمدة الإنارة المتهالكة، وحدوث انقطاع للتيار الكهربائي، في إحدى المناطق التابعة لمدينة النجيلة، وتعمل ورديات الأعطال بهندسة كهرباء البحيرة على إصلاحها وإعادة التيار من جديد.

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية، بخلاف بعض الأعطال وانقطاع التيار الكهربائي في مناطق محدودة.

وتتابع غرف عمليات محافظة مطروح ومراكز المدن، تأثير سوء الأحوال الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، لسرعة التصرف ومواجهة أية أثار أولا بأول.



طقس سيئ على محافظة مطروح والساحل الشمالي



طقس سيئ على محافظة مطروح والساحل الشمالي



طقس سيئ على محافظة مطروح والساحل الشمالي



طقس سيئ على محافظة مطروح والساحل الشمالي



طقس سيئ على محافظة مطروح والساحل الشمالي



طقس سيئ على محافظة مطروح والساحل الشمالي



طقس سيئ على محافظة مطروح والساحل الشمالي



طقس سيئ على محافظة مطروح والساحل الشمالي



طقس سيئ على محافظة مطروح والساحل الشمالي