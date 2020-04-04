اليوم السابع
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طبيب يتبرع بأدوية للوحدة الصحية بـ"الهياتم" والصحة تحصر النواقص لاستكمالها

السبت، 04 أبريل 2020 05:53 م
طبيب يتبرع بأدوية للوحدة الصحية بـ"الهياتم" والصحة تحصر النواقص لاستكمالها الوحدة الصحية بقرية الهياتم
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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تبرع الدكتور حسام الشيخ مدير مستشفى كبد المحلة التعليمي السابق، وابن قرية الهياتم مركز المحلة، بكميات من الأدوية للوحدة الصحية بالقرية،  والتي ظهر بها إصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك لوجود نقص فى الادوية الموجوده بالوحدة.

فى الوقت الذي قامت فيه الإدارة الصحية بالمحلة ثان التابع لها الوحدة بحصر احتياجات الوحدة من الأدوية الناقصه، ورفع تقرير للدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة لسد العجز وضخ الادوية المطلوبة.

من ناحية أخرى وقع أطباء قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة، المنتدبون للعمل بالوحدة الصحية بالقرية، مؤقتا خلال الفترة الحالية، بعد ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا، الكشف الطبي على 170 شخص فى مختلف التخصصات الطبية، من المترددين على الوحدة الصحية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عرفه فيشار اخصائي صدر بمستشفى صدر المحلة والمنتدب للعمل بالوحدة الصحية، إن الوحدة استقبلت 170 شخصا اليوم السبت لتوقيع الكشف الطبي فى التخصصات الطبية بالوحدة.

وأضاف أنه تم الكشف على المرضى فى تخصصات النساء والتوليد والاسنان والجراحه والحميات والصدر وتنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن الوحدة تقدم خدمة طبية للمترددين عليها وصرف الأدوية لهم.

من ناحية أخرى، قامت الإدارة الصحية بالمحلة ثان بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة، بتجميع البطاقات الصحية للمرضي من أبناء القرية، والذين يقومون بصرف علاج شهري من التأمين الصحي، وذلك لمساعدتهم وصرف الأدوية الشهرية لهم من التأمين، لمنع خروج احد من القرية لمدينة المحلة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، لتوفير احتياجات اهالى القرية، والتي ظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقامت الإدارة الصحية، بالتنسيق مع عمده القرية والوحدة المحلية بحصر المرضي المترددين على التأمين الصحي لصرف العلاج الشهري، وتجميع البطاقات منهم، على ان تقوم الإدارة الصحية، بالتنسيق مع التأمين الصحي بصرف الأدوية لهم، وإحضارها للقرية وتوزيعها عليهم.

وكانت القرية قد شهدت امس الجمعة وصول سيارة مجهزه بها ماكينتى صرف آلى لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، والتي ظهر بها حالات إصابة بكورونا، لصرف مرتبات أبناء القرية والمعاشات لكبار السن، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتوفير احتياجات أهالى القرية، خلال فترة العزل التى تم فرضها على القرية بالكامل.

وقام اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم الدفع بسيارة تابعة لبنك مصر مجهزة بماكينتي صرف آلى للقرية، وتغذيتها بالأموال لسد احتياجات الأهالى لصرف رواتب  الموظفين أصحاب المعاشات.

ووجه رئيس المدينة رئيس الوحدة المحلية للقرية، بضرورة المرور فى شوارع القرية وتعريف المواطنين بمكان تواجد السيارة حتي يتمكن المواطنين من الموظفين وأصحاب المعاشات  من صرف رواتبهم

 


قرية الهياتم

الهياتم

قريه الهياتم

الهياتم مركز المحلة الكبرى

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