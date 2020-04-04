اليوم السابع
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طبيب فرنسى يعتذر عن تصريحات عنصرية لإجراء تجارب لقاح كورونا بأفريقيا.. فيديو

السبت، 04 أبريل 2020 03:21 م
طبيب فرنسى يعتذر عن تصريحات عنصرية لإجراء تجارب لقاح كورونا بأفريقيا.. فيديو طبيب فرنسى يسىء للأفارقه بتصريحات عنصرية
كتب محمد رضا

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اتُهم اثنان من الأطباء الفرنسيين بالعنصرية، بعد دعوتهما إلى تجربة لقاحات ضد الفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى إفريقيا، وفى حديثه على شاشة التليفزيون الفرنسى، اقترح جان بول ميرا، رئيس قسم العناية المركزة فى مستشفى كوشين فى باريس، وكاميل لوكت، رئيس قسم الأبحاث فى مجموعة أبحاث إنسبرم الصحية، اختبار لقاحات كوفيد 19 فى البلدان الأفريقية.

 

وقال الطبيبان الفرنسيان، إنه بما أن أفريقيا ليس لديها أقنعة ولا علاجات ولا رعاية مكثفة للأشخاص الذين يعانون من الفيروس، فهذا يعنى أن الناس تعرضوا للمرض بشدة وأنهم لا يحمون أنفسهم"، وقال الدكتور ميرا، على قناة LCI التلفزيونية: "إذا كنت أستطيع أن أكون استفزازيًا، ألا يجب علينا إجراء هذه الدراسة فى إفريقيا، حيث لا توجد أقنعة ولا علاجات ولا إنعاش؟"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

وأضاف رئيس قسم العناية المركزة فى مستشفى كوشين: "يشبه إلى حد ما كما هو الحال فى أماكن أخرى لبعض الدراسات حول الإيدز مع "البغايا"، نحاول فعل الأشياء لأننا نعرف أنهم يتعرضون بشدة وأنهم لا يحمون أنفسهم"، وقد وافق الدكتور لوكت، وقال "أنت على حق"، وأضاف أنه يجرى بالفعل دراسة فى إفريقيا.. وتابع "نحن فى صدد التفكير فى دراسة بالتوازى فى إفريقيا".

 

وقد تسببت هذه الاقتراحات فى اشتعال حالة غضب على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث وصف العديد من المشاهدين التعليقات بأنها عنصرية، كما غرد لاعب كرة القدم السابق ديدييه دروجبا: "من غير المتصور تمامًا أن نحذر من ذلك.. أفريقيا ليست معمل اختبار.. أود أن أدين بوضوح تلك الكلمات المهينة والباطلة والأهم من كل ذلك هذه عنصرية بعمق.. ولا تأخذ الناس الأفارقة كخنازير غينيا البشرية! إنه مقرف للغاية".

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كما غرد لاعب كرة القدم السابق صامويل إيتو، وقال إن الأطباء كانوا "قتلة"، فيما زعمت مجموعة البحوث الصحية Inserm ، أن الطبيبين أسيئ فهمهما، وقالت المجموعة، فى بيان: "التجارب السريرية لاختبار فعالية لقاح BCG ضد Covid-19 على وشك البدء فى الدول الأوروبية وأستراليا.. وإذا كان هناك بالفعل انعكاس حول الانتشار فى أفريقيا، فسيتم ذلك بالتوازى مع ذلك.. ولا يجب نسيان إفريقيا أو استبعادها من البحث لأن الوباء عالمى".

 

وفى المقابل، قالت مجموعة محامين مغاربة، إنها ستقاضى ميرا بتهمة التشهير العرقى، فيما نقلت شبكة مستشفيات باريس التى يعمل فى ميرا، فى بيان، عن الطبيب الفرنسى، يقول فيه، "أريد أن أقدم كل اعتذارى لمن أصيبوا وصدموا وشعروا بالإهانة من التصريحات التى عبرت عنها بفظاظة بشأن LCI هذا الأسبوع"، بينما لم يتسن على الفور الوصول إلى الطبيب لوكت، للتعليق، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

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