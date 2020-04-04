ضبط 32 مخبزا لتوقفها عن الإنتاج ومخالفتها للمواصفات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، ومواجهة تهريب الدقيق المدعم فى السوق السوداء، لكسب أرباح غير مشروعة، أسفرت عن ضبط 32 مخبزا لتوقفها عن إنتاج الخبز بدون إذن مسبق، ومخالفتها للمواصفات بمركزى شبراخيت وايتاى البارود.

تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، والعقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى، مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه ، وجه اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية، وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزى الدلنجات وكوم حمادة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 43 محضر تموينى عبارة عن تحرير 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز، وتصرف فى 54 شكارة دقيق زنة 50 كيلو، و 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن 1116 عبوة شاى، و 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

و تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و محضر تصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم. كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .