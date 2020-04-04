اليوم السابع
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ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص وينتج كمامات غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية

السبت، 04 أبريل 2020 05:11 م
ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص وينتج كمامات غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن اللواء إبراهيم، أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط مصنع مستلزمات طبية بمنوف يعمل بدون ترخيص وينتج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط 3000 كمامة تحت التصنيع، 5250 كمامة وجة غير مطابقة للمواصفات، و8 ماكينات خياطة، 500 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائى، كما تم تحرير 2 محاضر ضد أصحاب محلات مستلزمات طبية بمركز شبين الكوم وتم التحفظ على 48 زجاجة ماء أوكسوجين، 7 جراكن ماء أزرق، 16 زجاجة جيل مجهولة المصدر، جاء ذلك خلال الحملات التموينية المكثفة وفى إطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع استغلال الظروف الراهنة وحفاظا على صحة المواطنين .

 

فيما أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 361 محضرا تموينيا، وذلك خلال الحملات التموينية التى شنتها المديرية عن يومى3 ، 4 أبريل، أسفرت عن تحرير 177 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و184 محضرا أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى.

 

وأضاف الجمال، أن من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير 6 محاضر جنح ضد أصحاب صيدليات ومخزن أدوية بمراكز ( قويسنا – شبين الكوم ) وتم التحفظ على 21 زجاجة كحول، 30 ببرونة أطفال، 30 معصم يد، 16 زجاجة كلور، 24 زجاجة بلاستيك جيل، 26 عبوة أدوية منتهية الصلاحية .

 

كما تم تحرير محضر جنح ضد أمين عهدة بشركة جملة بمركز بركة السبع للتلاعب فى زيت وأرز تموينى وتم التحفظ على 44 كرتونة زيت تموينى، 1605 كجم أرز تموينى، فضلا عن تحرير محضر ضد مجهولين بمركز شبين الكوم لتجميعهم دقيق بلدى محظور تداولة وتم التحفظ على 14 شيكارة دقيق بلدى .

 

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل أعلاف بأشمون وتم ضبط طن ذرة أصفر مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر جنج ضد صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بفيشا الصغرى بمركز الباجور، وتم التحفظ على 160 كيس أستاكوزا، 53 برنيكة إستاكوزا، 16 برميل صلصة طماطم، 16 برميل معجون مربة فراولة بإجمالى 2400 كجم منتهى الصلاحية.

 

وأكد المحافظ، استمرار شن الحملات التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

 

 


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