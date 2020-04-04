ضبط صيدلى ببنى سويف رفع أسعار المطهرات وتاجر فى المواد المخدرة

بنى سويف أيمن لطفى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أنه لا تهاون فى مواجهة كافة المخالفات بشأن السلع الأساسية والتموينية والأدوية وغيرها ،مؤكدا على أن أجهزة الدولة لا تدخر جهدا فى مواجهة ذلك ،من خلال الحملات الرقابية المكثفة والممتدة للقرى والمدن، وتفعيل الخطوط الساخنة، وإتاحة تطبيقات الواتس أب والتواصل الاجتماعى لاستقبال بلاغلات المواطنين، وذلك ضمن تنفيذ قرارات الحكومة لضبط الأسواق خلال فترة مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومى لجهود جهاز حماية المستهلك المتواصلة بالتعاون مع أجهزة المحافظة الرقابية من التموين والطب الوقائى والصيدلية والعلاج الحر والتهرب الضريبى ولجان المتابعة المركزية بديوان عام المحافظة ، أثنى محافظ بنى سويف على الجهود الكبيرة والمتواصلة لجهاز حماية المستهلك، مشيدا بتعاون أعضاء فرع الجهاز بالمحافظة مع منظومة المتابعة والتفتيش والرقابة بالديوان العام والوحدات المحلية.

وكشف التقرير اليومى الذى أعده أحمد دهشان رئيس الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف عن أنه خلال حملة موسعة بالتعاون مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة ،تم ضبط المسئول عن إحدى الصيدليات بمدينة بنى سويف لقيامه بالاتجار فى الأدوية المخدرة وبيعها للجمهور بدون تذكرة طبية وبأزيد من السعر المقرر، وكذلك رفع أسعار المستلزمات الطبية والكحول، وتم عمل محاولة شراء بمعرفة أحد أعضاء الجهاز يرافقه عضو من إدارة التفتيش الصيدلى وتم إخطارهم بعدم وجود الكمامات والكحول بالصيدلية.

كما عثرت الحملة على اثنين علبة جوانتى مغلقة مدون عليها Kouger glaves بكل علبة 100 قفاز، واثنين علبة مفتوحة بها كمامات Face mask مجهولة وغير مدون عليها أية بيانات ويصعب عدها، واثنين كيس به كمامات مجهولة البيانات مفتوحة ويصعب عدها، وسرنجات معبأة آليا من عقار clexane 4000 منتهى الصلاحية فى 102017 موجود على الرف ومعدة للبيع بالمخالفة لإحكام القانون 48 لسنة 1941 الخاص بمكافحة الغش والتدليس، وعدم إصدار فواتير للمستهلكين وعدم الإعلان عن أسعار مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

كما ضبطت اللجنة علبتين فارغتين نالوفيل تندرج ضمن أدوية الجدول (3) فقرة (د) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مع ملاحظة أن الصيدلية موقوف صرف الأدوية لها بموجب قرار من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ،حيث تم تحرير محضر لنفس الصيدلية فى شهر مايو من عام 2019 الماضى لوجود أرصدة من الأدوية المخدرة غير مدونه بالدفاتر فى ذلك الوقت ،وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلى وتحرير محضر بالواقعة وتسليمه إلى مباحث التموين.

وأشار أحمد دهشان رئيس فرع حماية المستهلك إلى أن هذه الحملات تأتى فى اطار التعاون لتنفيذ خطة المحافظة التى يشرف عليها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ، وتنفيذا لتعليمات اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك ،منوها أن هذه الحملات تشهد مشاركة كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الاجراءات القانونية، لافتا إلى تنفيذ الحملات بمشاركة كل من:أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببنى سويف، ومحمد محمود سنوسى عضو بجهاز حماية المستهلك وبالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور عبد الرحمن صابر مدير الإدارة، والدكتورة دعاء رمضان مديرة إدارة الصيدلة ببنى سويف، ومحمود نصر عبد الله بإدارة حماية المستهلك بمديرية تموين بنى سويف إلى مقر الصيدلية.