صيادلة الإسكندرية: الصيدليات بريئة من نقص المستلزمات والكمامات تُباع بالمحلات

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، أن الصيادلة مستمرين فى أداء دورهم تجاه المجتمع، رغم كل التحديات والخسائر منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك نظرا لأن الصيادلة خط الدفاع الأول رغم تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى، مشيرا إلى أن الصيادلة ليسوا من أخلوا بالسوق.

وأضاف الشافعى، فى بيان، للنقابة،: نحن الصيادلة فى خندق واحد مع المواطنين، نتعرض للغش والنقص فى المستلزمات بسبب المخازن والمكاتب التى تلاعبت فى الأسعار، وطرحت مستحضرات ومطهرات غير مطابقة، ونواجه منافسة غير شريفة من سلاسل الصيدليات التى استغلت الأزمة باحتكار الكحول لعمل دعاية خاصة لأنفسهم.

وطالب نقيب صيادلة الأسكندرية، بإجراء زيارات للمواقع غير الرسمية على الإنترنت التى تبيع المغشوش من الأدوية والمطهرات بدون وجه حق، المطهرات والكمامات مجهولة المصدر أصبحت تُباع فى السوبر ماركت والمحلات، هذه كلها هى مواضع الخلل فى سوق الدواء والمستحضرات الطبية وليست الصيدليات أو الصيادلة.

وناشد التفتيش الصيدلى، بمساعدة الصيادلة بدورهم فى التوجيه بما لهم من خبرات وضمير نحو هذه الممارسات غير القانونية لتى تضر مصر، ومهنة الصيدلة، مطالبا بإبلاغ النقابة بالجهات غير الرسمية لتداول المستلزمات لكى يتثنى وضع كل مسئوليته مع الجهات المعنية.

كانت نقابة صيادلة الأسكندرية، قد ناشدت المواطنين والصيادلة بعدم الشراء والإبلاغ عن أى مورد يسيئ استغلال هذه الظروف الطارئة، وأن النقابة تتواصل على مدار الساعة مع عدد من شركات الإنتاج والتوزيع للمطهرات من أجل السعى لعمل حصة للصيدليات محددة السعر والكمية وحماية المواطنين والصيدليات على حد سواء، وطالبت النقابة الصيادلة بالتزامهم بأداء عملهم في كل وقت وتحت أى ظرف بأمانة وشرف.