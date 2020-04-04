اليوم السابع
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ضمن حملة وزير الشباب والرياضة..

صور.. 750 متطوع ينطلقون فى تطهير وتعقيم 62 مركز شباب بمحافظة الأقصر

السبت، 04 أبريل 2020 02:53 م
صور.. 750 متطوع ينطلقون فى تطهير وتعقيم 62 مركز شباب بمحافظة الأقصر أكثر من 750 شاب متطوع يعقمون 62 مركز شباب بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، إنطلاق حملات مكثفة لتعقيم مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة بأكملها، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث إنطلق أكثر من 750 شاب متطوع من مدن وقرى الأقصر، وذلك لتعقيم ورش وتطهير أكثر من 62 مركز شباب فى إدارات الشباب المختلفة.

ويقول حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعقيم وتطهير مراكز الشباب بمشاركة كل من جيهان عبده مدير إدارة شباب أرمنت، ومحمد حمدان مدير إدارة شباب الأقصر، وعبد الوهاب جمعة مدير إدارة شباب إسنا، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الزينية، و محمد فتحي مدير إدارة شباب البياضية، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة.

وتم تعقيم مراكز الشباب التالية:- (مركز شباب الزينية بحري بإدارة شباب الزينية - مركز شباب البعيرات بإدارة شباب القرنة - مركز شباب الرضوانية بإدارة شباب البياضية - مركز شباب الدير بإدارة شباب اسنا - مركز شباب منشآة العماري بإدارة شباب الاقصر - مركز شباب العروبة أبو حليمة بإدارة شباب ارمنت - مركز شباب ارمنت الحيط بإدارة شباب ارمنت - مركز شباب بدران بإدارة شباب الاقصر - مركز شباب كمان المطاعنة بإدارة شباب اسنا - مركز شباب الاتحاد بإدارة شباب الاقصر - مركز شباب توماس وعافية بإدارة شباب اسنا - مركز شباب البياضية بإدارة شباب البياضية - مركز شباب الحبيل بإدارة شباب البياضية – مركز شباب الرياينة بأرمنت - مركزشباب الفتاتيح بإدارة شباب الطود).

وكان قد عقد حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إجتماع موسع لرؤساء الإدارات الفرعية والمركزية بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لعرض تعليمات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بعمل حملة موسعة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية خلال الفترة من 10 صباحاً حتي 2 ظهراً، مع القيام بحملة لتدريب لاعبين الفرق الرياضية القومى من المنزل عبر الفيديو كونفرانس.

1 أكثر من 750 شاب متطوع ينطلقون فى تطهير وتعقيم 62 مركز شباب
 أكثر من 750 شاب متطوع ينطلقون فى تطهير وتعقيم 62 مركز شباب

 

اعمال التطهير داخل مراكز الشباب
اعمال التطهير داخل مراكز الشباب

 

اعمال التعقيم فى مراكز الشباب
اعمال التعقيم فى مراكز الشباب

 

الشباب المتطوعون خلال تعقيم مراكز الشباب
الشباب المتطوعون خلال تعقيم مراكز الشباب

 

الشباب خلال تطهير ملاعب مراكز الشباب
الشباب خلال تطهير ملاعب مراكز الشباب

 

تعقيم الاندية ومراكز الشباب بالاقصر
تعقيم الاندية ومراكز الشباب بالاقصر

 

تعقيم مركز شباب ارمنت الحيط
تعقيم مركز شباب ارمنت الحيط

 

تعقيم مركز شباب نجع بدران
تعقيم مركز شباب نجع بدران

 

تعقيم مكاتب مراكز الشباب
تعقيم مكاتب مراكز الشباب

 

فرحة خلال التعقيم بمراكز الشباب
فرحة خلال التعقيم بمراكز الشباب

 


الاقصر

تعقيم مراكز شباب الاقصر

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