صور.. 750 متطوع ينطلقون فى تطهير وتعقيم 62 مركز شباب بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، إنطلاق حملات مكثفة لتعقيم مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة بأكملها، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث إنطلق أكثر من 750 شاب متطوع من مدن وقرى الأقصر، وذلك لتعقيم ورش وتطهير أكثر من 62 مركز شباب فى إدارات الشباب المختلفة.

ويقول حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعقيم وتطهير مراكز الشباب بمشاركة كل من جيهان عبده مدير إدارة شباب أرمنت، ومحمد حمدان مدير إدارة شباب الأقصر، وعبد الوهاب جمعة مدير إدارة شباب إسنا، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الزينية، و محمد فتحي مدير إدارة شباب البياضية، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة.

وتم تعقيم مراكز الشباب التالية:- (مركز شباب الزينية بحري بإدارة شباب الزينية - مركز شباب البعيرات بإدارة شباب القرنة - مركز شباب الرضوانية بإدارة شباب البياضية - مركز شباب الدير بإدارة شباب اسنا - مركز شباب منشآة العماري بإدارة شباب الاقصر - مركز شباب العروبة أبو حليمة بإدارة شباب ارمنت - مركز شباب ارمنت الحيط بإدارة شباب ارمنت - مركز شباب بدران بإدارة شباب الاقصر - مركز شباب كمان المطاعنة بإدارة شباب اسنا - مركز شباب الاتحاد بإدارة شباب الاقصر - مركز شباب توماس وعافية بإدارة شباب اسنا - مركز شباب البياضية بإدارة شباب البياضية - مركز شباب الحبيل بإدارة شباب البياضية – مركز شباب الرياينة بأرمنت - مركزشباب الفتاتيح بإدارة شباب الطود).

وكان قد عقد حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إجتماع موسع لرؤساء الإدارات الفرعية والمركزية بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لعرض تعليمات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بعمل حملة موسعة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية خلال الفترة من 10 صباحاً حتي 2 ظهراً، مع القيام بحملة لتدريب لاعبين الفرق الرياضية القومى من المنزل عبر الفيديو كونفرانس.



أكثر من 750 شاب متطوع ينطلقون فى تطهير وتعقيم 62 مركز شباب



اعمال التطهير داخل مراكز الشباب



اعمال التعقيم فى مراكز الشباب



الشباب المتطوعون خلال تعقيم مراكز الشباب



الشباب خلال تطهير ملاعب مراكز الشباب



تعقيم الاندية ومراكز الشباب بالاقصر



تعقيم مركز شباب ارمنت الحيط



تعقيم مركز شباب نجع بدران



تعقيم مكاتب مراكز الشباب