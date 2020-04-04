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صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ: جارى توزيع 20 ألف 443 شريحة

السبت، 04 أبريل 2020 01:45 م
صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ: جارى توزيع 20 ألف 443 شريحة تسليم شرائح التابلت
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابعت الدكتورة بثية كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، إجراءات توزيع شرائح التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدة أنه جارى توزيع 20 ألف 443 شريحة لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوى بمراكز ومدن المحافظة.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن الطلاب والطالبات توافدوا على ال 17 مدرسة ب 13 إدارة تعليمية، التى خصصتها لتسليم شرائح التابت للطلاب ،مؤكدة أنها شددت على توفير استراحات للطلاب والطالبات فى الهواء الطلق، وتوفير كراسى لهم، لإستراحتهم وتكون متباعدة، وتيسر عملية تسليم الشريحه لهم، مشيرة إلى أنها أعلنت  أسماء المدارس التى ستستقبل الطلاب، ففى كل إدارة تعليمية مدرسة معدا كفر الشيخ تم تخصيص مدرستين مدرسة للطلاب وأخرى للطالبات .

وأضافت وكيل الوزارة، أنها تابعت تطهير وتعقيم المدارس بالإدارات التعليمية، وخاصة المدارس التى تم تخصيصها لتسليم الطلاب والطالبات شرائح التابلت للصف الأول الثانوي، ففى إدارة كفر الشيخ التعليمية تم تخصيص مدرستى.

وأكد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفرالشيخ،  أن مديرية التربية والتعليم بالإشتراك مع الشركة المصرية للإتصالات المعنية بالخدمة، قامت بتجهيز 17 مدرسة موزعة بالإدارات التعليمية بالمحافظة، لتوزيع شرائح التابلت والتى تضمنت المدارس الآتية" دسوق الثانوية بنات بإدارة دسوق التعليمية، برج البرلس الثانوية المشتركة بإدارة برج البرلس التعليمية، صندلا الثانوية بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، فوه الثانوية المشتركة بإدارة فوه التعليمية، الحامول الثانوية بنات بإدارة الحامول التعليمية، زيان الرفاعى الثانوية بإدارة بلطيم التعليمية، سيدى سالم الثانوية بنات بإدارة سيدى سالم التعليمية، عابد عبدالعال الثانوية بنات بإدارة الرياض التعليمية، الشهيد أحمد صلاح مالك الثانوية بإدارة قلين التعليمية، بيلا الثانوية بنات بإدارة بيلا التعليمية، الشهيد أشرف قزاز الثانوية بإدارة سيدى غازى التعليمية، مطوبس الثانوية بنين بإدارة مطوبس التعليمية، الشهيد عزت الشافعى الثانوية، الشهيد سلام الثانوية، الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية، الشهيد هشام بركات الثانوية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية "، موضحاً أن هذه الشريحة بمثابة خط إنترنت لتفعيل "التابلت المدرسي" على منصة الوزارة الإلكترونية، لتخدم كافة مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة .

ووجه محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية بالقيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الإنتهاء من توزيع شرائح التابلت على الطلاب، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الإحترازية والوقائية للطلاب وأولياء الأمور لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، كذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظاً على عدم التكدس والإختلاط، مؤكداً على إزالة أى معوقات وتذليل كافة العقبات لتسهيل إجراءات التسليم.

 

 

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