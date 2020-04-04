صور.. وكيل الصحة يقود جولة على مستشفيات الأقصر وأرمنت لمتابعة سير العمل

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية شملت المرور على مستشفي الأقصر العام ومستشفي أرمنت التخصصي، وذلك للإطمئنان علي سير الأعمال في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك برفقة كل من كلٌ من الدكتور بكري عبد الستار منسق مستشفيات المحافظة، والدكتور كيرلس طلعت نائب مدير المكتب الفني، والدكتور هدرا عادل مدير إدارة الطوارئ.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتوفير أقصى درجات الحماية للفريق الطبي لكونه خط الدفاع الأول في المواجهة، كما إطمأن علي توافر المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية، وكذلك أعمال التعقيم المستمرة، ونقل الدكتور السيد عبد الجواد خلال جولاته، رسالة شكر وتقدير مقدمة من وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكل أفراد الفريق الطبى علي ما يبذلونه من جهد تجاه المرضي.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، أنه مراعاة بالمواطنين وتنفيذاً للخطاب السابق والكتاب الدوري الذى ورد إليها من وزارة الصحة والإدارة المركزية المؤسسات الغير حكومية والتراخيص بشأن تشغيل المنشأت الطبية الخاصة وتأكيداً علي ضرورة تنفيذ هذا القرار وإتخاذ اللازم، تم التأكيد على السماح بتشغيل كافة المنشآت الطبية الخاصة طوال الأسبوع مع الإلتزام بحظر التجوال من 7 مساءاً وحتى 6 صباحاً.

وأضافت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تم التأكيد على أنه يسمح بتشغيل كافة المنشآت الطبية الخاصة طوال الأسبوع مع الإلتزام بمواعيد حظر التجوال طوال أيام الاسبوع من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، ويستثني من مواعيد الحظر التجوال المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها ومراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة، ويراعي التزام جميع المنشأت الطبية الخاصة بتطبيق معايير مكافحة العدوي والوسائل الوقائية ومنع التجمعات.



وكيل صحة الأقصر يقود جولة على مستشفيات الأقصر



جولة على مستشفيات الأقصر العام وأرمنت لمتابعة سير العمل



جولة قيادات الصحة فى ظل مواجهة فيروس كورونا