اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لمواجهة فيروس كورونا..

صور.. وكيل الصحة يقود جولة على مستشفيات الأقصر وأرمنت لمتابعة سير العمل

السبت، 04 أبريل 2020 07:31 م
صور.. وكيل الصحة يقود جولة على مستشفيات الأقصر وأرمنت لمتابعة سير العمل جولة على مستشفيات الأقصر العام وأرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية شملت المرور على مستشفي الأقصر العام ومستشفي أرمنت التخصصي، وذلك للإطمئنان علي سير الأعمال في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك برفقة كل من كلٌ من الدكتور بكري عبد الستار منسق مستشفيات المحافظة، والدكتور كيرلس طلعت نائب مدير المكتب الفني، والدكتور هدرا عادل مدير إدارة الطوارئ.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتوفير أقصى درجات الحماية للفريق الطبي لكونه خط الدفاع الأول في المواجهة، كما إطمأن علي توافر المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية، وكذلك أعمال التعقيم المستمرة، ونقل الدكتور السيد عبد الجواد خلال جولاته، رسالة شكر وتقدير مقدمة من وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكل أفراد الفريق الطبى علي ما يبذلونه من جهد تجاه المرضي.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، أنه مراعاة بالمواطنين وتنفيذاً للخطاب السابق والكتاب الدوري الذى ورد إليها من وزارة الصحة والإدارة المركزية المؤسسات الغير حكومية والتراخيص بشأن تشغيل المنشأت الطبية الخاصة وتأكيداً علي ضرورة تنفيذ هذا القرار وإتخاذ اللازم، تم التأكيد على السماح بتشغيل كافة المنشآت الطبية الخاصة طوال الأسبوع مع الإلتزام بحظر التجوال من 7 مساءاً وحتى 6 صباحاً.

وأضافت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تم التأكيد على أنه يسمح بتشغيل كافة المنشآت الطبية الخاصة طوال الأسبوع مع الإلتزام بمواعيد حظر التجوال طوال أيام الاسبوع من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، ويستثني من مواعيد الحظر التجوال المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها ومراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة، ويراعي التزام جميع المنشأت الطبية الخاصة بتطبيق معايير مكافحة العدوي والوسائل الوقائية ومنع التجمعات.

1 وكيل صحة الأقصر يقود جولة على مستشفيات الأقصر
 وكيل صحة الأقصر يقود جولة على مستشفيات الأقصر

 

جولة على مستشفيات الأقصر العام وأرمنت لمتابعة سير العمل
جولة على مستشفيات الأقصر العام وأرمنت لمتابعة سير العمل

 

جولة قيادات الصحة فى ظل مواجهة فيروس كورونا
جولة قيادات الصحة فى ظل مواجهة فيروس كورونا

 

قيادات الصحة يتابعون العمل بالمستشفيات
قيادات الصحة يتابعون العمل بالمستشفيات

 


الاقصر

مستشفيات الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الصحة

العمل بمستشفيات الاقصر

اخبار المحافظات

مكافحة فيروس كورونا

كورونا نيوز

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مديريات الرياضة بالمحافظات تشارك بمبادرة تطهير 4300 مركز شباب لمواجهة فيروس كورونا.. 2320 متطوعا يطهرون 206 مركز شباب بالقليوبية.. و750 شابا يعقمون 62 مركز شباب بالأقصر.. وتعقيم وتطهير 125 مركز شباب بالإسكندرية

السبت، 04 أبريل 2020 04:52 م

صور.. شاهد أعمال توزيع شرائح التابلت لأولياء الأمور والطلبة فى مدارس الأقصر

السبت، 04 أبريل 2020 03:20 م

تموين الأقصر تعلن تحرير 823 محضر ومخالفة تموينية وتوزيع 77 مليون رغيف

السبت، 04 أبريل 2020 03:17 م

صور.. 750 متطوع ينطلقون فى تطهير وتعقيم 62 مركز شباب بمحافظة الأقصر

السبت، 04 أبريل 2020 02:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة