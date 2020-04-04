صور .. وصول طاقم الحجر الصحى بكفر الشيخ لمستشفى بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد الحجر الصحى بمستشفى بلطيم النموذجى بمحافظة كفر الشيخ، وصول طاقم الأطباء والتمريض، لخدمة الحالات الإيجابية والمشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19»، والتقط الأطباء الصور من أمام المستشفى، لتوصيل رسالة لأهالى كفر الشيخ، تأكيداً على قوتهم وقدرتهم على مواجهة هذا الفيروس اللعين بالابتسامة والضحكة دون أى مشكلات.

وقال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، فور صدور قرار بتجهيز مستشفى بلطيم النموذجى كى تكون مقرًا للحجر الصحى من أجل استقبال أى حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، جرى تجهيز أول كتيبة من أطباء مستشفيات محافظة كفر الشيخ من التخصصات المختلفة، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، للتوجه إلى مستشفى بلطيم النموذجى والإقامة الدائمة بها لمدة 14 يومًا.

وأضاف نقيب الاطباء، أن مديرية الشئون الصحية قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتأكد من سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحي، توفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات – والجوانتيات – والمواد المطهرة"، وتجهيز أقسام العزل بكافة مستلزمات الفريق الطبى المخصص للتعامل مع الحالات.

وأكد أبو سمره،ضم وفد الأطباء بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ كلا من وفاء سعيد حسين، عبد المنعم حسن عبد العظيم ، محمد نصر الدين الزيات، محمد خميس محمد ، أحمد رجب سليمان ، محمد صابر متولى، أحمد فتحى بسطويسى، هشام على البهججى، محمود فيوض، أحمد سعيد الدسوقى، أحمد محمد عبد الهادى، أحمد محمود الغايش.

وقال الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ: إن وفد الأطباء بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ ضم كلا من: «ولاء مختار عيد العزير، أحمد محمد إبراهيم زكريا، مريم صلاح عبد الرحمن زغلول، محمود عبد الله محمد الكرداوي، محمد سعيد محمد رضوان، محمد خالد محمد عبد العال، محمود سعيد عبد الهادي، عمرو أحمد محمد السيد السنطاوي، محمد إبراهيم محمد بسيونى المصري، مؤمن محمود إبراهيم سعدون، هيثم مصباح أحمد فودة، عمرو محمد إبراهيم طعيمة».

كما استعد مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الاسعاف بالمحافظة، ورجاله، من خلال تجهيز أحدث سيارات نقل المصابين ذاتية التعقيم، والتى يديرها أطقم مدربة، تتعامل مع فريق الطب الوقائى بالمحافظة، بحرفية عالية، حتى تصل بأى حالة إيجابية إلى مستشفى الحجر الصحى ببلطيم، ليقوم الفريق الطبى بالمستشفى ببدء العلاج على الفور.

وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ: إنه تم اعتماد مستشفى بلطيم المركزى كمستشفى لعزل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن لجنة من وزارة الصحة ستصل للمعاينة النهائية والتأكد من جاهزية المستشفى لعزل الحالات التى يتأكد من إصابتها بالفيروس.

وأضافت وكيل صحة كفر الشيخ، أن عدد الحالات التى أصيبت بفيروس كورونا من أبناء المحافظة 5 حالات، تم شفاء وخروج حالة واحدة منهم وباقى 4 حالات يتم علاجهم بمستشفيات العزل خارج المحافظة، ولا توجد حالات وفاة.