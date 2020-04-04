صور.. محافظ المنوفية يتفقد مصنع لإنتاج الكمامات ويؤكد :الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية

المنوفية- محمود شاكر

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مصنع لإنتاج الكمامات و المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بقويسنا للتأكد من انتظام سير العمل بالمصنع واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رافقه محمد موسي نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة ورئيس مركز ومدينة قويسنا ورئيس الجهاز الاداري بالمنطقة الصناعية .

و أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار العمل بالمصانع حتي تستمر عجلة الانتاج في الدوران، مشددا علي التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها بما يضمن الحفاظ علي صحة وسلامة العاملين، كما شدد علي ضرورة تشغيل مصانع المنتجات الغذائية والأدوية حتي نتمكن من سد احتياجات المواطنين بصفة دائمة .

كما تناول المحافظ الحديث مع العمال وحثهم علي بذل المزيد من الجهد في هذه المرحلة الراهنة مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بما يضمن الحفاظ علي صحتهم وأكد علي ضرورة تخفيض العمالة والالتزام بمواعيد الحظر، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة لهم بما يضمن الحفاظ عليهم.

هذا وقد توجه العمال بالشكر لمحافظ المنوفية لحرصه على سلامتهم وأمنهم، مؤكدين له حرصهم التام والوقوف بجانب الدولة لزيادة العمل ودفع عجلة الإنتاج فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

كما تفقد اليوم محافظ المنوفية عدد من منازل أسر العزل المنزلى بقرى مليج وشرانيس للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حفاظاً على سلامتهم. مؤكداً على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم، رافقه نائبه محمد موسى ووكيل وزارة الصحة ورؤساء مدن شبين الكوم وقويسنا.

وقام المحافظ بتوزيع سلع غذائية ومطهرات وكمامات طبية على أسر العزل المنزلى، مؤكداً أنه وضع خطة لتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للأسر الأكثر تضرراً، موضحا أنه سيتم توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ومطهرات وكمامات طبية على باقى الأسر بالمحافظة للوقوف بجانبهم فى تلك الظروف الراهنة. وشدد على وكيل وزارة الصحة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية بقويسنا بسرعة أخذ عينات لإحدى الأسر المجاورة لأحد الحالات الإيجابية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حيالهم.











