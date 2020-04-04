اليوم السابع
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وفض سوق أسبوعى..

صور.. علاج وتحصين 14 ألف طائر بكفر الشيخ ورش وتطهير الشوارع

السبت، 04 أبريل 2020 05:28 م
صور.. علاج وتحصين 14 ألف طائر بكفر الشيخ ورش وتطهير الشوارع حملات على مدن كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى، من علاج 1760 طائرا، وتحصين 7490 طائرا ضد الأمراض الوبائية، كما تم التحصين ضد إنفلونزا الطيور سواء بأجر أو بؤر أو حضانات 5940 طائرا.

كما تمكنت حملات المديرية من  زيارة 20 منزلاً، وتطهير 10 أسواق، وتطهير 13 رياشات، بالإضافة إلى ننظيم 5 ندوات إرشادية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وعلى جانب آخر تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال التطهير والرش والتعقيم بالمنشآت العامة والخاصة والشوارع والميادين ودور العبادة بالمدينة، كما تمت متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول ومسح الشوارع ورفع كفاءة الطرق ونظافتها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما أشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على عدم إقامة وفض الموقع الرئيسي للسوق الأسبوعي بقرية شباس الشهداء، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، بالتعاون مع الجهات الأمنية وذات الاختصاص، وذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ،وتطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والشوارع والميادين والأماكن العامة وأماكن التجمعات بالمدينة، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، حيث تم رش وتطهير كافة شوارع المدينة بالمشاركة المجتمعية من أهالي مدينة دسوق.

كما تابع نصر عبد الهادي نصر، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال حملة النظافة ورفع المخلفات والاتربة بالمدينة، كما تم متابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة كشافات الانارة بالطريق العام، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة والانارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ المهندس محمد إمام ،رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول ومسح الشوارع ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالطريق العام والشوارع الفرعية للمدينة، كما تم متابعة صيانة كشافات الإنارة بالمدينة، فضلاً عن متابعة أعمال الصرف الصحي، لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشرف على أعمال حملة إخلاء الشواطئ من المواطنين ومنع أي تجمعات، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس.

 حملات على مدن كفر الشيخ (1)

 
 
حملات على مدن كفر الشيخ (2)
 
حملات على مدن كفر الشيخ (3)
 
حملات على مدن كفر الشيخ (4)
 
حملات على مدن كفر الشيخ (5)
 
حملات على مدن كفر الشيخ (6)
 

 


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