صور.. سكرتير مساعد الأقصر يقود جولة لمتابعة تطبيق حظر التجول بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، جولة ميدانية تفقد خلالها قرى العديسات بحرى والعديسات قبلى التابعين لمركز الطود جنوب الأقصر، حيث وجه بالإهتمام بمستوى النظافة فى الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كافة الإشغالات أولاً بأول، وذلك فى اطار المتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر، وشملت الجولة تفقد قري الشغب والدير والحلة بمركز إسنا جنوب الأقصر، والتأكيد على متابعة أعمال الرش والتطهير للشوارع والمنشآت ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولته، أكد اللواء دكتور عماد أبو العزايم، على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء والخاصة بالتصدى بكل حزم وحسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة، والإهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ورافقه خلال جولته، كلا من المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، والدكتور محمد رزق رئيس مركز الطود، ومحمد سيد رئيس مركز إسنا، وكلا من حاتم جابر وياسر الصاوى من ادارة المتابعة الميدانية بمحافظة الأقصر.

وكانت قد شهدت مستشفى أرمنت التخصصى بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور أحمد بسيونى مدير عام المستشفى، اليوم الجمعة، إنطلاق أعمال التعقيم والتطهير الشاملة لكافة الأقسام والغرف، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بضرورة مواصلة أعمال التعقيم والتطهير الشامل كإجراءات وقائية وإحترازية، بتكليفات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وناشدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، فى وقت سابق كافة الجهات والمسئولين على الصفحات الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعى تحرى الدقة وعدم ترديد الشائعات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وآخرها ما تردد عن وجود عدد من التمريض المصابين بمستشفى الأقصر العام، وهو ما يتنافى مع الحقيقة تماماً.



1 سكرتير مساعد الأقصر يقود جولة لمتابعة تطبيق حظر التجول بمدينة إسنا



جانب من الجولات لمتابعة حظر التجول جنوب الأقصر