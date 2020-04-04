صور.. سكرتير مساعد الأقصر وقيادات المحافظة يتفقدون تطبيق حظر التجوال

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها قري النمسا وكومير بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، والتأكيد على متابعة أعمال الرش والتطهير للشوارع والمنشآت ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخلال الجولة تم متابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، وتم التاكيد على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، والخاصة بالتصدى بكل حزم وحسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة، والاهتمام بمستوى النظافة وإزالة أى إشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ورافق اللواء عماد أبو العزايم خلال جولته كل من المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ومحمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، وكل من حاتم جابر من ادارة المتابعة الميدانية بمحافظة الأقصر والمهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، وعبد النعيم مدنى رئيس مجلس كومير، وتم التجول بعدد من شوارع وميادين إسنا لمتابعة تطبيق حظر التجوال.

وكانت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، شهدت اليوم السبت، مواصلة حملات النظافة والتجميل بالقرى والنجوع وذلك بناء على توجيهات المستشارر مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بمواصلة حملات النظافة لمكافحة انتشار الأوبئة والأمراض بين القمامة والمخلفات، حيث قام المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بمتابعه أعمال النظافة ورفع الأتربة والمواد الصلبة، منذ شوارع القرية.

وقال المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا التابع لمدينة إسنا خلال الحملة، أنه نجح رجال القرية برفع 20 طنا تقريباً من المخلفات الصلبة والقمامة، وجارى إستمرار العمل بكل جدية فى منظومة النظافة، كما تابع أعمال النظافه ورفع الأتربة وتوسعة وتسوية منطقه مجمع المدارس بالمساوية بمعدات الوحدة المحلية، وجارى إستمرار العمل بكل جدية حتى الإنتهاء من إستكمال الشوارع الداخلية.



سكرتير مساعد الأقصر وقيادات المحافظة يتفقدون تطبيق حظر التجوال



جانب من متابعة حظر التجوال بشوارع مدينة إسنا