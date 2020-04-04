صور.. زحام أهالى قرية الهياتم داخل مكتب البريد رغم وضع كراسى للانتظار

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

تشهد قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، والتي ظهرت بها 10إصابات بفيروس كورونا المستجد، تكدس وزحام الأهالى داخل المكتب على الرغم من التحذيرات بالابتعاد عن الزحام والتكدس لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبالرغم من قيام مسئولي مكتب البريد بإحضار كراسي ووضعها فى صفوف امام المكتب، لانتظار المترددين على المكتب عليها والدخول فقط لأصحاب الدور، ورغم أيضا عمل مربعات على الأرض للوقوف فيها فى مسافات متابعدة، إلا أن عدد كبير من الأهالى لم يلتزموا بذلك وتكدسوا داخل المكتب لإنهاء بعض المعاملات وصرف الحوالات.

وكانت القرية قد شهدت امس الجمعة وصول سيارة مجهزه بها ماكينتى صرف آلى لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، والتي ظهر بها حالات إصابة بكورونا، لصرف مرتبات أبناء القرية والمعاشات لكبار السن، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتوفير احتياجات أهالى القرية، خلال فترة العزل التى تم فرضها على القرية بالكامل.

وقام اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم الدفع بسيارة تابعة لبنك مصر مجهزة بماكينتي صرف آلى للقرية، وتغذيتها بالأموال لسد احتياجات الأهالى لصرف رواتب الموظفين أصحاب المعاشات.

ووجه رئيس المدينة رئيس الوحدة المحلية للقرية، بضرورة المرور فى شوارع القرية وتعريف المواطنين بمكان تواجد السيارة حتي يتمكن المواطنين من الموظفين وأصحاب المعاشات من صرف رواتبهم.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قد دفعت بأكبر فريق ترصد وقائى، لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائى، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية.

وقامت اللجنة بالمرور على جميع منازل القرية، وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور المنازل المحيطة بمنازل المصابين بطول 2 كم فى جميع الاتجاهات، والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أى أعراض للمرض عليهم.















