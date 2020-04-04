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صور.. رئيس مدينة الطود يتفقد المحلات التجارية ومنافذ الخضراوات والمخابز

السبت، 04 أبريل 2020 05:54 م
صور.. رئيس مدينة الطود يتفقد المحلات التجارية ومنافذ الخضراوات والمخابز رئيس مدينة الطود يتفقد المحلات التجارية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، برفقة علي محمود القاضي مدير إدارة تموين الطود، جولة تفتيشية على المحلات التجارية ومنافذ بيع الخضروات والمخابز ومصنع تعبئة البوتاجاز، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافرها بالأسواق.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تم التنسيق مع مديرية تموين الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، للمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت والمخابز ومستودعات تعبئة البوتاجاز والشركة المصريه ومخازن السلع التموينية بالطود ، وتلاحظ توافر جميع السلع بالأسواق، وعدم تلاعب التجار أو رفع أسعار السلع والمنتجات المعروضة، مؤكدا أنه سوف يتم تحرير مخالفات فورية لمن تسول له نفسه بالتلاعب في قوت المواطنين.

وكان قد تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، أعمال صرف المعاشات بالمكاتب البريديه بمركز الطود وذلك الوقوف علي العملية التنظيمية خلال أعمال الصرف بمشاركة منظمات المجتمع المدني بالمركز لجمعية الشباب للتنميه الشاملة بالطود، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم للمتابعة الميدانية والمستمرة بالمدن والمراكز بالمحافظة، ومتابعة الأعمال الجارية بالمدينة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الصرف الصحي لخط السيب الخاص لمحطة المعالجة الثلاثية بالعديسات بقطر 560 ملي وبطول 4 كيلو متر والذي يبدأ من محطة المعالجه لينتهي عند المصب مصرف السلامية، كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال الوحده المحلية لقرية منشية النوبة برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس لأعمال التجميل بالطريق السريع القاهره أسوان بداية من منطقة نجع الوحدة بقرية الطود غرب مروراً بمدرسة نجع الوحدة الإعدادية والمراسي النيلية بالطريق، ومن خلال متابعة رئيس مركز ومدينة الطود، لأعمال تطهير وتعقيم الشوارع والطرق الرئيسية والمصالح الحكومية بمدينة الطود لتطهير وتعقيم مبنى إعداد القادة والتدريب المهني وقصر ثقافة الطود والوحدات الصحية.

1 رئيس مدينة الطود يتفقد المحلات التجارية
 رئيس مدينة الطود يتفقد المحلات التجارية

 

جولة على المحلات التجارية ومنافذ الخضروات والمخابز بالطود
جولة على المحلات التجارية ومنافذ الخضروات والمخابز بالطود

 

رئيس المدينة يتابع العمل بمصنع بوتاجاز الطود
رئيس المدينة يتابع العمل بمصنع بوتاجاز الطود

 


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