صور.. حملات نظافة وتعقيم بشوارع وميادان وسط وشمال ومطار الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تمت مساء اليوم السبت، مواصلة حملات النظافة والتطهير المستمرة بصفة يومية بكافة شوارع أحياء المدينة، وذلك بهدف التأكيد على تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بناءاً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه فى حى وسط أوضح أيمن حسين رئيس الحى أنه بناء على تعليمات رئيس المدينة تم تنفيذ أعمال نظافه "شارع ابوالجود وشارع الصنايع والحمام والمساكن الشعبيه والكباش"، وتطهير مقر منطقه وسط بالتنسيق مع حملة المعدات والمتابعة الميدانية فى أعمال الرش والتعقيم.

وتابع، كما تم الاستعانة بالمكنسة الآلى، والتى استهدفت "شارع ميدان الملك عبدالله وصولا حتى شارع المطافى القديم"، وأيضا تم تنفيذ حملة نظافه بالوردية المسائية إستهدفت شوارع المحطة وأسفل كوبرى أبو الجود وشارع الصنايع والسجل العينى والمساكن والمطحن وتطهير شوارع أخميس نفرتارى وحوارى الشيخ حفنى، أما فى حى المطار أفاد شعبان طايع رئيس الحي، أنه تم تنفيذ حملة نظافة ورفع تراكمات وأتربة بكميات كبيرة من أمام مسجد الرحمة، وذلك من مدخل الفاخورة، بالإضافة إلى رفع الأتربة من مدخل نجع الدقاديق، وكذلك من أمام الوحدة البيطرية بنجع العمارى بالتنسيق مع حملة المعدات.

وفى حى شمال أفاد أحمد زين رئيس الحى، بأنه تم تنفيذ حملة نظافة ورفع تراكمات وأكوام قمامة بالوردية الصباحية والتى إستهدفت الحزام الأخضر وترعة بدران هذا بخلاف حملات الرش والتعقيم بشوارع الحي، ومن جانبة أكد رئيس مدينة الأقصر إستمرار حملات النظافة والتعقيم بكافة شوارع الحى بصفة يومية، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.



حملات نظافة وتعقيم بشوارع وميادان وسط وشمال ومطار الأقصر