اليوم السابع
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صور .. حملات مكبرة لنظافة وتجميل الميادين والشوارع بمدينة فاقوس وأبو كبير بالشرقية

السبت، 04 أبريل 2020 11:49 ص
صور .. حملات مكبرة لنظافة وتجميل الميادين والشوارع بمدينة فاقوس وأبو كبير بالشرقية حملة النظافة
الشرقية - حمدى عبد العظيم – فتحية الديب

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نفذت رئاسة مركز أبو كبير محافظة الشرقية حملة مكبرة للنظافة والتطهير داخل نطاق مدينة أبوكبير بحضور المهندس وجيه صدقى أحمد رئيس مركز ومدينة أبوكبير وكمال يوسف إبراهيم وجودت محمد نائبى رئيس المركز وأحمد حامد عطا  سكرتير عام مركز ومدينة أبوكبير ورؤساء وسكرتيرى الوحدات المحلية بالأشتراك مع جميع عمال ومشرفى ومعدات الحملة بالمدينة والوحدات المحلية القروية من لوادر وسيارات وجرارات بأنواعها المختلفة بالإضافة لسيارات الكهرباء والإنارة.

ويتم من صباح اليوم السبت إجراء عملية مسح شامل لأماكن تجمعات القمامة والتراكمات والمخلفات ورفعها والتطهير لها بعد نظافتها بجميع شوارع المدينة بالإضافة إلى متابعة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الخاصة بالإغلاق الكلى للمحال والمنشآت التجارية ليوم السبت.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس ، بإشراف اللواء ضياء أبو العزم ، رئيس مجلس المدينة ، حملات النظافة وتجميل الميادين ، وقامت الحملات بنظافة كل من شوارع " مزلقان الهاويس وترعة المينا وشارع المستشفى والساحة الشعبية وكفر البلاسي".

 

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 

 

المعدات تعمل
المعدات تعمل

 

عمليات النظافة
عمليات النظافة

 

عمليات رفع القمامة
عمليات رفع القمامة

 

قيادات المركز
قيادات المركز

 

IMG-20200404-WA0041
نظافة وتجميل الشوارع بمركز فاقوس بالشرقية

 

IMG-20200404-WA0052
نظافة وتجميل الشوارع بمركز فاقوس بالشرقية

 

IMG-20200404-WA0053
نظافة وتجميل الشوارع بمركز فاقوس بالشرقية

 

IMG-20200404-WA0054
نظافة وتجميل الشوارع بمركز فاقوس بالشرقية

 

IMG-20200404-WA0041
نظافة وتجميل الشوارع بمركز فاقوس بالشرقية

 

IMG-20200404-WA0052
نظافة وتجميل الشوارع بمركز فاقوس بالشرقية

 

IMG-20200404-WA0053
نظافة وتجميل الشوارع بمركز فاقوس بالشرقية

 

IMG-20200404-WA0054
نظافة وتجميل الشوارع بمركز فاقوس بالشرقية

 


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

حملات نظافه

مركز ابوكبير

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