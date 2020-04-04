صور.. حماية المستهلك: ضبط كمامات وكحول بالصيدليات مجهولة المصدر

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء دكتور راضي عبد المعطى -رئيس جهاز حمايه المستهلك عن شن الجهاز حملات رقابية موسعة استهدفت الصيدليات والمخازن التابعة لها ومحال بيع المطهرات بأنواعها ومختلف أسواق محافظات القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز وبالتنسيق التام مع هيئه الرقابة الإدارية والادارة العامة لمباحث التموين والادارة المركزية للتفتيش الصيدلى بالمحافظات



أسفرت الجهود المبذولة خلال الساعات الماضية بالقاهرة عن ضبط كميات كبيرة من الكحول الإيثيلي والكمامات والمطهرات داخل سرداب تحت الأرض بمنطقة شبرا وكميات كبيرة من الكمامات الغير طبية والمنظفات والمطهرات بمناطق عين شمس والعباسية والقصر العينى بالإضافة الى كميات ضخمة من المواد الغذائية المخزنة .

وفى الإسكندرية تم الكشف عن مخزن ادوية ومستلزمات طبية بدون ترخيص كائن بمنطقه سيدي بشر بالإسكندرية يحتوي علي كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تم التحفظ عليها جميعا داخل المخزن علي ذمة تصرفات النيابة في محضر ضبط الواقعة و كما تم ضبط مخزن ادوية ومستلزمات طبية بدون ترخيص كائن المنتزه بالإسكندرية يحتوي علي كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تم التحفظ عليها جميعا داخل المخزن المشار إليه وفى مجال ضبط الصيدليات المخالفة تم ضبط صيدلية بالمنتزه - الإسكندرية بداخلها منشطات و كمامات مجهولة المصدر وصيدلية بالمنتزه بداخلها علب كمامات وجراكن كحول مجهول المصدر وضبط صيدلية كائنة بمنطقه خورشيد شارع السوق بداخلها كميات كبيرة من الكحول والكمامات والمطهرات كما تم ضبط مخزن ادوية ومستلزمات طبية بسيدي بشر قبلي الاسكندرية بداخله كميات كبيرة من الكحول الإيثيلي ونجحت الحملات المكثفة على الصيدليات بالإسكندرية فى ضبط صيدلية كائنه بمنطقه عزبة زقزوق بالعوايد الإسكندرية بداخلها كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات داخل مخزن سرى وصيدلية بالمنتزه عثر بداخلها على كمامات وادوية مختلفة





يأتي دلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق ،وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجهاز حمايه المستهلك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين من خلال الاحتكار ورفع الأسعار الغير مبرر وغيرها من القضايا المتنوعة, وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية لاتخاذ إجراءات شديدة مع من يتعمد خلق حالة من عدم التوازن بالأسواق.





كما تم ضبط صيدلية بالمنتزه بداخلها كميات كبيرة من الكحول الإيثيلي وصيدلية كائنة بالمنتزة بداخلها 77 زجاجة كحول بدون بيانات و كمامات مجهولة المصدر ودواء مستورد محظور تداوله وصيدلية كائنة بشارع محسن العمومي ثالث المنتزة بداخلها كميات كبيرة من الكحول الإيثيلي والكمامات وصيدلية بالمنتزه بداخلها كميات كبيرة من الكحول الإيثيلي وأدوية محظورة وفى محافظة كفر الشيخ شن جهاز حماية المستهلك العديد من الحملات بمركز ومدينة دسوق عن تحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع بدون بيانات لمحل مستحضرات تجميل وتم التحفظ على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية





وفى بنى سويف شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة أسفرت عن ضبط صيدلية بداخلها كمامات و زجاجات كحول محجبة عن الجمهور لاستغلال الازمة وبيعها بأسعار مغالي وتم ضبط صيدلية كائنة بشارع عبد السلام عارف تقوم بالاتجار فى الادوية المخدرة وبيعها للجمهور بدون تذكرة طبية وبأعلى من السعر الجبري وكذلك برفع اسعار المستلزمات الطبية والكحول.

وبمحافظتى الفيوم وسوهاج وأسوان وكفر الشيخ وجنوب سيناء أسفرت الحملات عن ضبط كميه كبيرة من مواد كيماويه ومطهرات مجهولة المصدر وزجاجات كحول وكمامات وقفازات طبيه مجهولة المصدر تم حبسها عن التداول ومحل مستلزمات طبيه به عدد كبير من عبوات الكريم بدون فواتير وصيدليه بها عدد كبير من زجاجات كحول طبي وماسكات وجه مجهولة المصدر وصيدليه بها عدد كبير من الجوانتيات الطبية وكميات كبيرة من الزجاجات المطهرة و كميات كبيرة من علب فازلين طبي مجهول المصدر ومخزن به عدد كبير من الجوانتيات الطبية مجهولة المصدر.



وأوضح لواء دكتور راضي عبد المعطى - رئيس الجهاز انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحالة جميع المحاضر للنيابة المختصة لاتخاذ شئونها لافتا الى ان الجهاز امام مسئولية كبيرة و لن يتوانى حتى يحقق رسالته التى يعمل من اجلها وهى اعادة الانضباط الى الاسواق مشددً على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيها الى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 مؤكداً ان سيارات الضبطية القضائية تجوب كافه المحافظات ليلاً ونهاراً.



ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية



وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والإمتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافة المخالفين وفى ذات السياق وجه رئيس الجهاز رسالة للسادة المواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل.



وأوضح د.راضي عبد المعطى رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588أو رقم " الواتس آب " خدمه المواطن رقيب 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.



