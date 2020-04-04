اليوم السابع
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صور .. حريق بمحل تجاري فى كفر الشيخ.. والتزام جميع المحال بقرار الغلق

السبت، 04 أبريل 2020 12:07 م
صور .. حريق بمحل تجاري فى كفر الشيخ.. والتزام جميع المحال بقرار الغلق غلق المحال التجارية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ برئاسة العميد رضا عبدالحميد مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة ، من إخماد النيران والتى نشبت بأحد المحال التجارية دون وقوع خسائر فى الأرواح ، وكانت غرفة العمليات بشرطة النجدة تلقت بلاغا تليفونيا يفيد باندلاع حريق فى إحدى الأسواق التجارية المتواجد فى مدينة كفر الشيخ، المغلق.

على الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات فى محاولة لإخماد الحريق ، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحريق خشية وقوع مصابين.

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول برئاسة المقدم حمدى أبو ريه مفتش مباحث قسمى أول وثانى والمقدم محمود خطاب نائب مأمور قسم أول وبقيادة الرائد سعد اللبيشى رئيس مباحث القسم لمكان الحريق.

وأمر اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية بسرعة تشكيل فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على سبب اندلاع الحريق ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وشهدت مدن محافظة كفر الشيخ ومراكزها التزام أصحاب المحال والمطاعم والكافيتريات ودور المناسبات والأسواق، اليوم السبت، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة، فى حين واصلت المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، عملها طبقا لقرار الحظر الذى يستثناها مع انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين، والطرق العامة والفرعية .

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال التطهير بالمنافذ الحدودية للمحافظة، مع توقيع الكشف الحرارى على جميع الوافدين، بالتوازى مع أعمال تطهير السيارات الداخلة، والبضاعة المحملة، على مدار الساعة، والاهتمام والتركيز على جميع منافذ المحافظة مع المحافظات الأخرى بكامل الاتجاهات.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، الأعمال بالمنافذ الحدودية بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، بدءاً من المنفذ الرئيسى للمحافظة كمين متبول، ومنفذ الكوبرى الأزرق.

كما وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتواجد الإشراف والمتابعة المستمرة على مدار اليوم، والتأكيد والاطمئنان على أعمال التطهير والتعقيم لجميع السيارات الوافدة إلى المحافظة، بما فى ذلك البضاعة والحقائب الشخصية للمواطنين، حرصاً على الصحة العامة وسلامة الجميع ،جاء ذلك بإشراف نواب رئيس المدينة لشئون قرى المركز، ومدينة كفر الشيخ، وتتم أعمال التطهير بالتعاون مع رجال الدفاع الشعبي، ووزارة الصحة، ومديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ.

تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات الغلق التام للمحلات والمقاهى وأماكن التجمعات بالمدينة، بناءًا على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الغلق التام يومى الجمعة والسبت على مدار الـ 24 ساعة، ويستثنى من ذلك محلات البقالة والمخابز والصيدليات، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ (1)
التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ

 

التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ (2)
التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ (2)

 

التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ (3)
التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ

 

التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ (4)
التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ

 

التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ (5)
التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ

 

التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ (6)
التزام المحالات بالغلق بكفر الشيخ

 


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