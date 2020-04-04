صور.. جواتيمالا تعتقل الآلاف لخرقهم حظر التجول فى إطار إجراءات مكافحة كورونا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

اعتقل الآلاف عبر أمريكا الوسطى لخرقهم القواعد التى تطبقها الحكومات للحد من فيروس كورونا المستجد الآخذ فى الانتشار بسرعة فى منطقة لا تملك من الموارد الطبية الكثير كالدول المتقدمة، ويعيش فى أمريكا الوسطى عدد كبير من السكان الفقراء الذين لا يملكون خيار العمل من المنزل أو بدء إجازة مرضية أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى لأنهم يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى ويعيشون فى بيئات مزدحمة.

وقالت السلطات فى هندوراس إن نحو 2250 شخصا احتُجزوا لخرقهم حظر التجول السارى منذ منتصف مارس فى حين قالت سلطات جواتيمالا إنها ألقت القبض على 5705 شخصا بسبب مغادرتهم بيوتهم دون مبرر، وفى بنما، اعتُقل أكثر من خمسة آلاف شخص فى الأسابيع القليلة الماضية لخرقهم قواعد حظر التجول كما تم احتجاز 424 شخصا آخرين لعدم التزامهم بقواعد تجعل خروج الرجال والنساء من المنازل فى أيام محددة بالتناوب.

فى الوقت نفسه، ألقى القبض على 712 شخصا فى السلفادور لعدم التزامهم بالحجر المنزلى الإجبارى الذى فرضه الرئيس نجيب أبو كيلة.



احتجاز المخالفين



أحد المعتقلين



اعتقالات



تشديدات أمنية



توقيع الكشف على المحتجزين



سيارة الشرطة