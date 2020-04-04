اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. جواتيمالا تعتقل الآلاف لخرقهم حظر التجول فى إطار إجراءات مكافحة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 10:46 ص
صور.. جواتيمالا تعتقل الآلاف لخرقهم حظر التجول فى إطار إجراءات مكافحة كورونا جواتيمالا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقل الآلاف عبر أمريكا الوسطى لخرقهم القواعد التى تطبقها الحكومات للحد من فيروس كورونا المستجد الآخذ فى الانتشار بسرعة فى منطقة لا تملك من الموارد الطبية الكثير كالدول المتقدمة، ويعيش فى أمريكا الوسطى عدد كبير من السكان الفقراء الذين لا يملكون خيار العمل من المنزل أو بدء إجازة مرضية أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى لأنهم يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى ويعيشون فى بيئات مزدحمة.

 وقالت السلطات فى هندوراس إن نحو 2250 شخصا احتُجزوا لخرقهم حظر التجول السارى منذ منتصف مارس فى حين قالت سلطات جواتيمالا إنها ألقت القبض على 5705 شخصا بسبب مغادرتهم بيوتهم دون مبرر، وفى بنما، اعتُقل أكثر من خمسة آلاف شخص فى الأسابيع القليلة الماضية لخرقهم قواعد حظر التجول كما تم احتجاز 424 شخصا آخرين لعدم التزامهم بقواعد تجعل خروج الرجال والنساء من المنازل فى أيام محددة بالتناوب.

فى الوقت نفسه، ألقى القبض على 712 شخصا فى السلفادور لعدم التزامهم بالحجر المنزلى الإجبارى الذى فرضه الرئيس نجيب أبو كيلة.

احتجاز المخالفين
احتجاز المخالفين

 

أحد المعتقلين
أحد المعتقلين

 

اعتقالات
اعتقالات

 

تشديدات أمنية
تشديدات أمنية

 

توقيع الكشف على المحتجزين
توقيع الكشف على المحتجزين

 

سيارة الشرطة
سيارة الشرطة

 

مركز احتجاز
مركز احتجاز

 


جواتيمالا

كورونا

أمريكا الوسطى

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

6 فئات تلاحقهم النيابة العامة فى زمن الكورونا.. تعرف عليهم

6 فئات تلاحقهم النيابة العامة فى زمن الكورونا.. تعرف عليهم

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ68 ألف طن.. وتكثيف اللجان بمواقع التصدير

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ68 ألف طن.. وتكثيف اللجان بمواقع التصدير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة