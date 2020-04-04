اليوم السابع
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صور .. توزيع الكمامات والقفازات على أصحاب المحال ومراقبة الأسعار بكفر الشيخ

السبت، 04 أبريل 2020 07:46 م
صور .. توزيع الكمامات والقفازات على أصحاب المحال ومراقبة الأسعار بكفر الشيخ توزيع الكمامات والقفازات على أصحاب محال الجزارة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ حملات على السوبر ماركات ، ومحال الجزارة، ومحال البقالة ، لتوجيههم إلى ارتداء القفازات والكمامات ، ومراقبة الأسعار ، وتوزيع بعض الكمامات والقفازات عليهم مجاناً .

وقاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة تموينية مكبرة، بالتعاون مديرية الطب البيطري، ومديرية التموين بكفر الشيخ، بحي شرق وغرب المدينة، ووزعت الحملة  بعض الكمامات على أصحاب محلات اللحوم.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفي إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمجابهة عدوى فيروس كورونا، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة الصحية على جميع المنافذ ومحلات السلع الغذائية، بما فيها اللحوم، والأسماك، والخضروات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، كما وجه بارتداء جميع البائعين في تلك المنافذ والمحلات، الكمامات، والقفازات، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مشدداً بغلق جميع المحلات والمنافذ المخالفة للتعليمات الصحية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ... وبناء على تكليفات محافظ كفر الشيخ،

 وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة ، أنه وجه أصحاب تلك المحلات، بارتداء القفازات، والكمامات، حفاظاً على سلامة الجميع، مع تطهير المحلات ونظافتها أولاً بأول، وأنه تابع أسعار بعض السلع والمواد التموينية، وكذلك تاريخ صلاحية المواد الغذائية، مشدداً بالتزام أصحاب المحلات بعدم التعدي على حرم الشوارع الرئيسية، تجنباً للزحام والتكدس وتيسيراً لمرور المواطنين.

رافق رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سامي خليفه، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وهيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، والدكتور وليد شاهين، مدير التفتيش بمديرية الطب البيطري، والدكتور محمد فهمي، بمديرية التموين بكفر الشيخ، ورجال الأمن بكفر الشيخ.  

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توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(2)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(3)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(4)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(5)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(6)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(7)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(8)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(10)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(11)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(12)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(13)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(14)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(15)
 

 

توزيع-الكمامات-والقفازات-على-أصحاب-محال-الجزارة-(16)
 

 

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