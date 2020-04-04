صور.. انطلاق مبادرة تطهير مراكز الشباب بمحافظة مطروح لمواجهة كورونا

مطروح - حسن مشالي

قال خالد عبد الحميد محمد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إن مبادرة تطهير وتعقيم المنشآت الشبابية وجميع مراكز الشباب، انطلقت بمديرية الشباب والرياضة بمطروح ومراكز الشباب، بمشاركة 25 متطوعاً من أعضاء أندية التطوع، والبرلمان، والكشافة، والجوالة، بالمديرية، وبالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح.

وأوضح مدير الشباب والرياضة بمطروح، أن الحملة استهدفت المنشآت الشبابية، التي ضمت ديوان عام مديرية الشباب والرياضة، وعدد من مراكز الشباب والأندية، من بينها نادي مطروح الرياضى، ونادى الزهور الرياضى، ومركز شباب مطروح، ومركز شباب غوط رباح، ومركز شباب الهلال.

كما توجه المتطوعون إلى محطة قطار مطروح، لتطهيرها وتطهير عربات القطار فور وصولها وقبل انطلاقها.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها الدولة بجميع مؤسساتها وهيئاتها، لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



تطهير مراكز الشباب بمحافظة مطروح



تطهير مراكز الشباب بمحافظة مطروح



تطهير مراكز الشباب بمحافظة مطروح



تطهير مراكز الشباب بمحافظة مطروح



تطهير مراكز الشباب بمحافظة مطروح



تطهير مراكز الشباب بمحافظة مطروح