صور.. أصغر عازفة قانون بالشرقية تتألق بأغانى أم كلثوم والعندليب

الشرقية- فتحية الديب

"موهبة جديدة" فى العزف على آلة القانون، تعلقت بالآلة منذ الطفولة وحاولت تنمية موهبتها فتخصصت فى دراسة الموسيقى وانضمت رسميا لنقابة الموسيقيين بالشرقية، وأصبحت أصغر عازفة قانون بالنقابة بالشرقية، كان حلمها منذ الصغر التعلق بآلة القانون، وأصبحت متمكنة من اللعب على أوتاره.



وقالت "آلاء إمام" 25 سنة من مدينة بمحافظة الشرقية، خريجة كلية التربية النوعية قسم الموسيقا دفعة 2107، إن حبها لآلة القانون بدأ معها منذ الطفولة، وتحديدا فى إجازة نصف العام الدراسى للصف السادس الابتدائي، كانت تلعب على الأورج وعزفت أغنية "أنا لك على طول" للعندليب الأسمر، ومنذ هذا اليوم حرصت على تنمية موهبتها ودرست فى كلية التربية النوعية قسم الموسيقى، ثم التحقت بمعهد الموسيقى العربية، وتدرس حاليا ماجستر فى التربية الموسيقية.



وتابعت "آلاء"، لـ"اليوم السابع"، أنها أصبحت متمكنة من العزف على القانون منذ سبع سنوات، والتحقت بنقابة الموسقيين، لعبت صولو فى ستوديو مينا بالقاهرة على أغنيتين لمطربين جدد، هما أغنية عالم كراكيب، غناء محمد البرماوى وإبراهيم أحمد ومحمود شبل وفادى موريد وهاجر هانى ومودة جلال، وأغنية "افتحوا شبابيك حياتكوا" غناء جورج وجيه، وشاركت فى حفلات غنائية بمحافظة الشرقية، وتم ضمها لفرقة نقابة الموسقيين بالشرقية لتأدية العروض الموسيقية.



وعن أحلامها، قالت إنها تتمنى أن تصبح عازفة مشهورة مثل الدكتور ماجد سرور، والدكتورة مايسة عبد الغني، وتحرص على التدريب باستمرار.



وتابعت أنها تعشق عزف أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفى نهاية اللقاء قامت بعزف أغانى "لسة فاكر" لكوكب الشرق أم كلثوم كلمات عبد الفتاح وألحان رياض السبناطى، وأغنية هو صحيح الهوى غلاب، كلمات بيرم التونسى ولحن زكريا أحمد، وأغنية "أنا لك على طول" للعندليب الأسمر، كلمات مأمون الشناوى وألحان محمد عبد الوهاب.

ومن جانبه قال "خالد بيومى" نقيب الموسيقيين بالشرقية، وعضو نقابة الموسيقيين العامة، إن "ألاء" عضو عامل بالنقابة ومتمكنة من العزف على آلة القانون، وتم الاستعانة بها فى الحفلات، ويتوقع لها مستقبل باهر فى مجال العزف.