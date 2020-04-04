اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صفاء بصلة..مغردون يسخرون من النائبة الكويتية بعد مطالبتها بترحيل الوافدين

السبت، 04 أبريل 2020 01:07 م
صفاء بصلة..مغردون يسخرون من النائبة الكويتية بعد مطالبتها بترحيل الوافدين النائبة الكويتية صفاء الهاشم
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صفاء بصلة، لقب أطلقه المصريون على النائبة فى مجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم، عبر هاشتاج تصدر التريند بمصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، للسخرية منها وتوجيه الانتقادات لها بعد تصريحاتها المثيرة التى طالبت فيها الحكومة الكويتية بسرعة ترحيل الوافدين.

1
 

 

وقالت صفاء الهاشم، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، "بعد أن وصلت الإصابات فى كورونا لهذا العدد الكبير والتقصى الوبائى بازدياد.. فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشيه"، هذه التصريحات كانت كفيلة لتشعل الهجوم ضد النائبة الكويتية عبر منصات التواصل الاجتماعى من قبل العمالة الوافدة فى الكويت.

 

وجاء المغردون بلقب "صفاء بصله"، من وحى تغريده سابقة للنائبة الكويتية تتحدث فيها عن أزمة البصل فى الكويت، قالت فيها، "اللى صار بالفرضة اليوم متعمد.. البصل موجود بكميات كافية فى السوق.. افتعال بعض التجار عبر عمالهم لازدحام وتدافع وتصويرها لخلق حالة من الهلع.. البصل متوفر والمستغل سيحاسب حتى لو اضطر الوزير للاستعانة بوزارة الداخلية".

2
 

 

3
 

 

وسخر مهند مصطفى، من النائبة صفاء الهاشم، بنشر صورة للفنان عادل إمام، وكتب فى التعليق " No dollar , no oil , give me one بصلة"، فيما نشر النائب محمود بدر، صورة للنجم الراحل مصطفى متولى، فى مشهد من فيلم "شمس الزناتى"، وكتب فى التعليق: "دمى كله بصل يا عم الشيخ عتمان"، فيما قال هادى: "تم تغيير اسم صفاء الهاشم إلى صفاء بصلة".

4
 

 

5
 

 

6
 

 


صفاء الهاشم

مجلس الامة الكويتى

كورونا فى الكويت

الوافدين فى الكويت

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا فى مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا فى مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم فى مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا 2020

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إعلامي كويتي ينفعل على الهواء بعد تطاول صفاء الهاشم.. ويؤكد: مصر خط أحمر

الأحد، 08 مارس 2020 10:57 م

فجر السعيد للنائبة الكويتية صفاء الهاشم بعد تطاولها على مصر: عندها عقدة

الخميس، 05 مارس 2020 05:21 م

النائبة أمل زكريا لـ صفاء الهاشم: كرامة المرأة المصرية خط أحمر رضيت أم لم ترض

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:00 م

بيان للوفد: العلاقات بين مصر والكويت راسخة وصفاء الهاشم لا تمثل إلا نفسها

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:24 م

بلاغ ضد صفاء الهاشم يتهمها بإهانة المصريين ويطالب بمنع دخولها مصر

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:22 م

دعوى لإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول مصر

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:07 م

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة