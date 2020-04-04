ونقلت الوكالة في نشرتها باللغة الإنجليزية عن آبي قوله - في جلسة برلمانية - "إذا كان هذا الأمر ضروريا فلن أتردد أن أعلن حالة الطوارئ".. معربا عن اعتقاده بأن الفيروس لم ينتشر في شتى أنحاء البلاد على النحو الذي يدفعه إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

وكانت لجنة من خبراء في مجال الصحة دعت إلى إعلان حالة الطوارئ من منطلق قلقها من انهيار منظومة الصحة اليابانية في وجه العدد المتزايد من الإصابات.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ازدادت الحالات في اليابان ذات الـ 126 مليون نسمة إلا أن آبي مازال حذرًا تجاه ما وصفه المسؤولون الحكوميون بأنه "الملاذ الأخير"..حيث يرى رئيس الوزراء الياباني أن بلاده مازالت تسيطر على زمام الأمور حتى الآن .. مؤكدا أنه طالما أن الناس حذرون فيمكن تفادي إعلان حالة الطوارئ.

وأشارت كيودو إلى أن ما يدفع رئيس الوزراء الياباني إلى التحفظ على اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ هو أنه سيؤدي إلى تقليص الحريات إلى جانب أثر ذلك على الاقتصاد الذي يواجه بالفعل احتمال حدوث ركود عميق.