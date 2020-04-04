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صحة بنى سويف تغلق 23 منشأة خاصة لعملها بدون ترخيص

السبت، 04 أبريل 2020 10:37 م
صحة بنى سويف تغلق 23 منشأة خاصة لعملها بدون ترخيص منشأة خاصة ببني سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أغلقت مديرية الصحة ببنى سويف 23 منشأة خاصة،لعملها بدون ترخيص وعدم  إلتزامها بمعايير مكافحة العدوى، وذلك خلال حملة  بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ضمن خطة الحكومة في مو اجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأشار بيان صحفي اليوم السبت إلى متابعة لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة مستشفيات سانت تريز، والسلام، والدعوة، بمدينة بني سويف، والبرج بمركز الواسطى شمال المحافظة، بالإضافة إلى 45 منشأة خاصة  "  معامل تحاليل، عيادات خاصة " بمراكز بني سويف وناصر وبنى سويف، للتأكد من تطبيق معايير واشتراطات مكافحة العدوى.

وفى ذات الصدد أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن تعقيم فرق من ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة، عددا من قرى مركز بنى سويف، بمعاونة القيادات الطبيعية وشباب القرى، وبحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومسؤولى إدارتي الشؤون الوقائية والمتوطنة، ووجيه عمارة رئيس مركز ومدينة بنى سويف، بالإضافة إلى تطهير المستشفيات المركزية والنوعية والعامة والتخصصي، و المراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومرفق الإسعاف وفروعه  بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.


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