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صحة الغربية تجرى فحوصات "كورونا" لأسرة عائدة من فرنسا

السبت، 04 أبريل 2020 05:25 م
صحة الغربية تجرى فحوصات "كورونا" لأسرة عائدة من فرنسا مصاب بفيروس كورونا - ارشيفيه
الغربية - عادل ضرة

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أجرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، تحاليل لأسرة من 5 أشخاص هم أب وزوجته وأطفالهم الثلاث، مقيمين قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود عائدين من فرنسا يوم 16مارس الماضي، وأظهرت النتائج إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الفحوصات التى أجرتها مديرية الصحة بالغربية، أن الزوج ظهرت عليه اعراض الإصابة وتم نقله لمستشفى صدر المحلة، وجاء نتيجة العينات إيجابية إصابته بالفيروس، وتم عزل المخالطين له وهم زوجته وأطفالهم الثلاث، بعد ظهور اعراض المرض أيضا عليهم، وأكدت التحاليل ونتائج العينات إيجابية إصابتهم أيضا بالمرض، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس من أبناء قرية ميت بدر لـ6 إصابات منهم 5من اسرة واحدة، ويبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس بمحافظة الغربية لـ23إصابة.

من ناحيه اخرى وقع أطباء قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة، المنتدبون للعمل بالوحدة الصحية بالقرية، مؤقتا خلال الفترة الحالية، بعد ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا، الكشف الطبي على 170 شخص فى مختلف التخصصات الطبية، من المترددين على الوحدة الصحية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عرفه فيشار اخصائي صدر بمستشفى صدر المحلة والمنتدب للعمل بالوحدة الصحية، إن الوحدة استقبلت 170 شخصا اليوم السبت لتوقيع الكشف الطبي فى التخصصات الطبية بالوحدة.

وأضاف أنه تم الكشف على المرضى فى تخصصات النساء والتوليد والاسنان والجراحه والحميات والصدر وتنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن الوحدة تقدم خدمة طبية للمترددين عليها وصرف الأدوية لهم.

من ناحية أخرى، قامت الإدارة الصحية بالمحلة ثان بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة، بتجميع البطاقات الصحية للمرضي من أبناء القرية، والذين يقومون بصرف علاج شهري من التأمين الصحي، وذلك لمساعدتهم وصرف الأدوية الشهرية لهم من التأمين، لمنع خروج احد من القرية لمدينة المحلة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، لتوفير احتياجات اهالى القرية، والتي ظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقامت الإدارة الصحية، بالتنسيق مع عمده القرية والوحدة المحلية بحصر المرضي المترددين على التأمين الصحي لصرف العلاج الشهري، وتجميع البطاقات منهم، على ان تقوم الإدارة الصحية، بالتنسيق مع التأمين الصحي بصرف الأدوية لهم، وإحضارها للقرية وتوزيعها عليهم.

 

 


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قرية ميت بدر حلاوة

قريه ميت بدر

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