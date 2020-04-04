اليوم السابع
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صحة البحر الأحمر: نطهر المستشفيات والوحدات الصحية باستمرار ..صور

السبت، 04 أبريل 2020 12:29 م
صحة البحر الأحمر: نطهر المستشفيات والوحدات الصحية باستمرار ..صور التعقيم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن استمرار أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(covid-19) وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تم توجيه مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارة الصحية بالغردقة للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير المستمر للمستشفيات وكذلك الوحدات الصحية حيث تم تعقيم مبنى مستشفى الحميات بالغردقة ومستشفى الغردقة العام.

كما تم تعقيم الوحدة الصحية بالأحياء والوحدة الصحية بالميناء ومبنى الإدارة الصحية والمعمل المشترك والمركز الحضرى وحركة السيارات بمديرية الصحة وشارع باتا وشارع النصر والسقالة ودوران عند المفارق وشارع الشيراتون ومدخل السقالة عن طريق ميدان العروسة ومسجد الميناء وابو نواس والمسجد القطري ومدخل استوب شوب، وميدان الدهار ومبنى الحماية المدنية والمطار القديم والجديد ومنطقة مكادى وموقف الاتوبيس وحلقة السمك والمنطقة المجاورة.

وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن يأتي ذلك استكمال الخطة الموضوعة والمحددة  للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة .

من جانب أخر أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تم توجيه  الدكتور محمود السباعى  مدير إدارة الصيدلة و أعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية الدكتور أحمد رفعت والدكتور حسين حمدى بالقيام بحملة على صيدليات مدينة الغردقة، وأسفرت الحملة عن ضبط  836 عبوة بسعة نصف لتر كحول مغشوشة ومجهول المصدر بمكان غير مرخص بمدينة الغردقة ،تقدر قيمتهم بحوالى 126 الف جنية تقريباً، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وأوضح أن هذه الحملات مستمرة علي جميع الصيدليات لضبط اسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.

 

 

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تعقيم المستشفيات والوحدات الصحية بالغردقة

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البحر الاحمر

الغردقة

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