صحة الإسكندرية: إغلاق مستشفى فاطمة الزهراء بالعجمى لاكتشاف إصابة بكورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إغلاق مستشفى فاطمة الزهراء بالعجمى، بعد اكتشاف حالة اصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، أنة تقرر غلق المستشفى ووضعها تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوما، مؤكدا على أن قسم الطب الوقائى بالمديرية قد تعاون مع المستشفى فى الإجراءات الخاصة بالحجر الصحى.

وناشد الدكتور علاء عثمان وكيل الوزراة بالإسكندرية المواطنين بعدم الخروج فى تجمعات، ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالحظر للوقاية من الفيروس.

واتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والاحياء، وتطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، تكثيف الاحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الالعاب الالكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الاسبوعية وشدد على عدم اقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.