صحة أسوان: عمليات تعقيم وتطهير للشوارع لمواجهة كورونا

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكدت الدكتورة مروه محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان لـ"اليوم السابع" أن مديرية الشئون الصحية تواصل مجهوداتها المكثفة لمتابعة كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية أن فرق الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية قامت بأعمال تطهير وتعقيم مكثفة بالبواخر والفنادق السياحية وتم التوسع لتشمل المنشآت الصحية مثل مستشفى الحميات والصدر بأسوان ومكتب صحة أسوان أول وثاني ومكتب رعايه أول وثاني والمنشآت والمرافق العامة وفي مواقف المواصلات العامة علاوة علي مشاركة فرق من ناقلات الأمراض التابعة لإدارة المتوطنة بالمديرية في مختلف الشوارع والميادين حملة تطهير وتعقيم بوادي كركر جنوب اسوان ومحطة السكة الحديد والمساجد والمناطق الأثرية والمتحف النوبي وبتعقيم وتطهير شارع الشواربي وسوق الحارث ومحطة قطار أسوان ضمن الإجراءات الإحترازية لمقاومة فيروس كورونا ومنع إنتشاره.

كان قد أهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة والذى يأتى ضمن إحدى مستشفيات العزل الطبي للمصابين بمرض كورونا المستجد مجموعة من الهدايا المتنوعة وبوكيهات الورد، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الوقائية، وذلك تشجيعاً وتضامناً مع الدور البطولى الذى يقوم به الجيش الأبيض داخل هذا الصرح الطبي وباقي مستشفيات العزل والذين يتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما بعث اللواء أشرف عطية بباقات ورود للمرضى الذين يخضعون لعلاج مكثف لتحويلهم من حالات إيجابية إلى سلبية تمهيداً للوصول إلى الشفاء الكامل، مؤكداً على أن جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدر ما يقوم به العاملين فى القطاع الصحى وهو الذى تجسد فى قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بصرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل .

ومن جانبه أشاد الدكتور طاهر إسماعيل مدير عام مستشفى أسوان التخصصي والعام بهذه اللفتة الكريمة من محافظ أسوان والتى سيكون لها أكبر الأثر فى رفع الروح المعنوية للعاملين بمستشفى العزل وتحفيزهم لإستكمال دورهم المهني والإنساني بتقديم الخدمة العلاجية للمرضى على الوجه الأكمل لسرعة شفائهم وخروجهم فى أقرب وقت ممكن .