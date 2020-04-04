شوارع رأس البر خالية من المارة بعد قرار غلق الشواطئ.. صور

دمياط عبده عبد البارى

خلت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط من المواطنين والمارة، وذلك بعد الإجراءات الأمنية المشددة بعد قرار وزير التنمية المحلية بغلق الشواطئ والمتنزهات وقرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بقصر دخول رأس البر على سكانها.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات والخدمات الأمنية على بوابات وشواطئ مدينة رأس البر، تفعيلاً للقرارات المتخذة خلال الأسبوع الماضي بغلق منطقة اللسان وشواطئ المدينة، لحين صدور إشعار آخر، وكذا منع دخول غير المقيمين بها خلال يومى الجمعة والسبت.

وأشارت المحافظ إلى أن تلك الإجراءات جاءت للحد من التجمعات والتى تعد ضمن التدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد(covid19)، كما ناشدت الدكتورة منال عوض مجددا جموع المواطنين بالالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة واتباع جميع التعليمات و الارشادات الإحترازية و الوقائية وفقاً لتوصيات وزارة الصحة المصرية وعدم التواجد بالتجمعات نهائياً حفاظاً على سلامتهم.

جدير بالذكر أن مدينة رأس البر شهدت الجمعة زحاما كبيرا بمدينة رأس البر وخاصة منطقة اللسان وشارع بورسعيد وفضت مباحث قسم شرطة رأس البر بمحافظة دمياط تجمعات كبيرة بمنطقة اللسان وكذلك عشرات السيارات بشارع بورسعيد وأغلقت بوابات الدخول للمدينة.

فيما تواترت ردود أفعال غاضبة من المواطنين بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعليقا على المواطنين الذين نشروا صورا لهم بمنطقة اللسان حيث اظهرت الصور تجمعات بشرية كبيرة وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتدخل لإخلاء منطقة اللسان وفريق التجمعات حفاظا على الصحة العامة والالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أكدت على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة لغلق المحال التجارية فى الموعد المحدد وإيقاف حركة المواطنين بدءا من السابعة مساءً وكذلك غلق المقاهى والمطاعم والكافيتريات والصالات الرياضية ومراكز الكمبيوتر والخطوات الأخرى التى تم إتخاذها للحد من التجمعات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أيضاً على توافر السلع التموينية والاساسية بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار خلال تلك الفترة.



رأس البر خالية من المواطنين بعد قرار غلق الشواطئ



رأس البر خالية من المواطنين بعد قرار غلق الشواطئ