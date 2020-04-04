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شهامة العرب.. قصة مالك عقار كويتى إعفى عمال مصريين من الإيجارات

السبت، 04 أبريل 2020 12:45 ص
شهامة العرب.. قصة مالك عقار كويتى إعفى عمال مصريين من الإيجارات مالك العقار الكويتى
كتب هيثم سلامة

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في لفتة إنسانية معبرة عن المبادئ وظهور معدن  الإنسان العربى  الأصيل في وقت المحن والصعوبات بما يمتلكه من أخلاق وتضامن طوال التاريخ، أثار مواطن كويتي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعفاءه عمال مصريين من دفع الإيجار بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، من انتشار فيروس كورونا، الذى أودى بحياة آلاف من مختلف دول العالم.

وجه مواطنو الكويت والوطن العربى التحية إلى مالك العقار ، بعد تنازله عن جميع الإيجارات ، كما دعا  الوافدين إلى السكن مجانا ليضرب أعظم الأمثلة في العطاء والخير.

وقال خالد، معلقا على الفيديو :" هذه هي الرجال هذه هي المرجلة جزاك الله خير بارك الله بيك طول الله بعمرك أنت وكل المحترمين وكل الشرفاء كل الشرفاء كل الشرفاء كل الشرفاء"، وأضاف آخر:" سبقين العوازم في العطى هاذا شي موقليل عليهم الله يديم الامن الامان كويت الخير"وكتب آخر :" الله يجزاهم خير بني عمي والله فخرفي كل مجال وكل ما يملكون من مطاعم ومزارع وحلويات وعصير وعقار والاسواق رخصتوا كل شيء لأجل الكويت تستأهل تاج علي الراس أنتم".

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من جانب آخر، تعرضت الممثلة الكويتية حياة الفهد لهجوم شرس من رواد التواصل الاجتماعى، بعدما طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، وذلك على خليفة تفشى فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عدد الوفيات، حيث قالت نصًا: "إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أى شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج اى تصاريح".

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وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لحديث الفهد واحتل اسمها الترند فى مواقع التواصل الأجتماعى "تويتر"، وجاءت التعليقات السلبية ضدها كالتالى:"قمة العنصرية من فنانة خدعت أجيالًا، تبا لكل دموع التمثيل"، و"وحشية لا حدود لها"، و"سقوط مدوٍ للفنانة الكويتية، الله المستعان".

وجاء رأى آخر يقول: عندما يقولون لك: "الفن يهذب الروح، والفنان ملك الإنسانية"، تفضلوا هذه حياة الفهد من أعمدة الفن العربي والخليجي، تُطالب بطرد الوافدين والأجانب وإلقائهم في الصحراء وعدم علاجهم !!وحشية لا حدود لها، بل حتى الوحوش أرحم منكم !!

يشار إلى أن الفنانة حياة الفهد من أشهر نجمات دولة الكويت، قدمت العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية الناجحة، ولقبت بـ"سيدة الشاشة الخليجية".

 

 

 


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