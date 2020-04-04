كتب أحمد عرفة

أكدت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها، شفاء 4 حالات إصابة من فيروس كورونا فى مستشفى الملك المؤسس بالأردن اليوم.

يواصل برنامج الأغذية العالمى فى الأردن تقديم المساعدات الغذائية لنحو نصف مليون لاجئ من السوريين واللاجئين من الجنسيات الأخرى، وما يقارب 10 ملايين دينار أردنى للاجئين شهريًا من خلال التحويلات النقدية.

وقال البرنامج فى بيان اليوم، إنه قام أثناء مكافحة الأردن لفيروس كورونا بتحويل مساعدات شهر أبريل للاجئين فى المخيمات والمجتمعات المحلية فى وقت مبكر لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية خلال فترة حظر التجول.

وتستمر محلات السوبر ماركت ومتاجر الخبز المتعاقد معها البرنامج فى المخيمات فى خدمة اللاجئين مع ضمان اتباع جميع تدابير الحماية التى أوصت بها الحكومة.

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى الأردن سارة غوردن جيبسون "إنه من المهم للغاية خاصة خلال هذه الفترة الحرجة أن يحافظ برنامج الأغذية العالمى على استمرارية مشروع المساعدات الغذائية من خلال التحويلات النقدية والتى يعتمد عليها نحو نصف مليون لاجئ فى الأردن".

ويعمل البرنامج عن كثب مع الحكومة والشركاء ووكالات الأمم المتحدة لضمان استمرار الخدمات وتوفير المعلومات الكافية للاجئين.

وأضافت جيبسون "نحن نعمل بكثب مع الشركاء لضمان تحويل المساعدات للاجئين دون انقطاع بالإضافة إلى عدم تعطل سلسة الإمداد التى توفر الغذاء للاجئين فى المملكة فى هذا الوقت".