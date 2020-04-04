اليوم السابع
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"شباب القليوبية" تطهر 206 مركز شباب بالمحافظة للوقاية من كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 03:12 م
"شباب القليوبية" تطهر 206 مركز شباب بالمحافظة للوقاية من كورونا شباب القليوبية يشارك في تطهير مراكز الشباب
القليوبية إبراهيم سالم

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة "شباب بيحب مصر" والتي تعمل على تطهير وتعقيم مراكز الشباب والتي دشنتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وكذلك نشر الوعي بين المواطنين بأهمية النظافة الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان وتساهم في حل مشكلات المجتمع.، حيث تم تطهير 206 مركز شباب على مستوى المحافظة منتشرة بالمدن والقري.

وأشارت مديرية الشباب بالقليوبية، إلى أنه تمت متابعة تعقيم 25 قرية في يوم واحد بالقليوبية وهي (عزيز وبدوي، إشراف دجوى، ميت العطار، طحلة) بإدارة بنها، (الصفا، وبلتان) بطوخ، (منشأة الأهالي، دار الكتب، الوقف) بالقناطر، (كفر الحبش) بكفر شكر، (الحصافة) بشبين القناطر، (مساكن اسكو، الحرية والسماع، دمنهور شبرا، إبراهيم بك، منطي، بيجام، سليم والوحدة، أبو المنجا) بشبرا الخيمة، (عزبة عبد الرحمن، مدينة الخانكة، عرب العيايدة، سرياقوس، عرب الربعيين، كفر عبيان) بالخانكة.

وأوضحت، أنه تهدف المبادرة إلى نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية التعقيم والتطهير اليومي الأماكن العامة ، وكذلك مشاركة الشباب في المشكلات المجتمعية ودعم روح الانتماء للوطن، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعمال تطهير مراكز الشباب والقري
أعمال تطهير مراكز الشباب والقري

 

تطهير شوارع ومراكز شباب القليوبية
تطهير شوارع ومراكز شباب القليوبية

 

تطهير مراكز الشباب
تطهير مراكز الشباب

 

تطهير مركز شباب تصفا
تطهير مركز شباب تصفا

 

تطهير مركز شباب كوم أشفين
تطهير مركز شباب كوم أشفين

 

شباب القليوبية يطهرون مراكز الشباب
شباب القليوبية يطهرون مراكز الشباب

 

مبادرة شباب بيحب مصر
مبادرة شباب بيحب مصر

 


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