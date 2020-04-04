شاهد.. لأول مرة أبوظبى تستخدم الروبوت ”TAF35” لتعقيم الشوارع

نشرت صحيفة الخليج بالإمارات، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، فيديو يوضح استخدام الروبوت ”TAF35”، لتعقيم شوارع أبوظبى وذلك ضمن برنامج التعقيم الوطنى.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الآلية تسمح بضخ كميات كبيرة من الواد المعقمة بالتحكم عن بعد بمدى يصل إلى 300 متر

وكانت لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالإمارات قد أعلنت اليوم تمديد قرار تعقيم الشوارع على مدار الـ 24 ساعة، لمدة أسبوعان آخرين، ابتداءً من الساعة الثامنة من مساءً اليوم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع كل المخالفين.

وفي بيانها أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، على استمرار عمل منافذ بيع الغذاء والصيدليات على مدار الساعة لتوصيل المستلزمات الأساسية بشكل مستمر وبصورة طبيعية، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان، للتأكد من حالتهم الصحية وعدم اصابتهم بالفيروس، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

وكانت وزارة الصحة و وقاية المجتمع و وزارة الداخلية بدولة الإمارات، أكدت اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وذلك حرصًا على استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري، ويأتي القرار أيضاً بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.

لأول مرة #أبوظبي تستخدم الروبوت”TAF35” لتعقيم وتطهير شوارعها ضمن #برنامج_التعقيم_الوطني ويتميز بضخ كميات كبيرة من المواد المعقمة بالتحكم عن بعد بمدى 300 متراً.#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/ZogmygN89E — صحيفة الخليج (@alkhaleej) April 4, 2020