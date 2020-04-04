شاب مصرى فى جولة نيلية بصورة سائح ألمانى حلم بزيارة مصر قبل وفاته بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

فى خطوة إنسانية من أحد شباب محافظة الأقصر، قام الشاب محمد الزوايدى أخصائي مكتبة معهد البعيرات الأزهري بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، بالتضامن مع أسرة الألماني "جوينتر" الذي وافته المنية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في نهاية مارس الماضي، حيث وضع صورة المتوفى فى برواز مميز بالورود بالألوان وزينها بالشموع، ووضعها فى مركب بقلب نهر النيل وأمام معبد الأقصر أشعل شمعة تحية لروح المتوفى ، كما قامب بتنفيذ حلمه بالتواجد فى قلب نهر النيل .

وكانت أسرة الألمانى "جوينتر" المتوفى بفيروس كورونا مؤخراً، قد نشرت بوست على صفحات التواصل الإجتماعى أكدوا خلاله أن المتوفى "جوينتر" كان قبل وفاته قد قرر الذهاب إلى مدينة الأقصر بمصر لقضاء رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان عبر نهر النيل إلا أن الموت حال بينه وبين تحقيق رغبته .

وطالبت أسرته أصدقائه بتحقيق أمنيته عن طريق نشر هذا البوست لعله أن يصل إلى نيل الأقصر"، وفوجئ الشاب الأقصرى محمد الزوايدى أخصائي مكتبة معهد البعيرات الأزهري بمنشن من صديق له مصرى مقيم بألمانيا يحكي قصة جوينتر فما كان منه إلا أن قام بنسخ صورته بالألوان وزينها بالورود والشموع في مركب بالنيل وأمام معبد الأقصر.

وقام الشاب الأقصرى بوضع رسالة خاصة خلال تنفيذ حلم المتوفى بكورونا:- (عزيزي جوينتر.. لم تستطع تحقيق أمنيتك الأخيرة ولكن نحاول أن نجلب لك شيئاً قريباً من حلمك، وأنت الآن في الأقصر وعلى النيل العظيم، أشعلنا لكم شمعة ونتمنى أن تكون سعيداً بهذا، إهداء من مواطن مصرى)، وتم تصوير هذه الاحتفالية صور فوتوغرافية وفيديو وأرسلها لأسرته حتى يجبر بخاطرهم ويحقق حلم إبنهم المتوفى، وقد سعدت الأسرة كثيراً بهذه اللفتة الإنسانية من الزميل الزوايدى وقدمت له الشكر والتقدير.



إنسانية شاب مصرى بوضع صورة ألمانى متوفى بكورونا



انسانية شاب اقصرى بتحقيق حلم متوفى بكورونا